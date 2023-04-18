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Ukrainische Soldaten in Militärstation Vasylkiv bei Kiew
Фото: Maksim Levin/REUTERS
КонфліктиУкраїна

7 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти

Анастасія Шепелева
58 хв. тому

За словами уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, понад половина зниклих живі і перебувають у полоні.

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В Україні станом на квітень 2023 року зниклими безвісти вважаються близько семи тисяч військовослужбовців, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко у вівторок, 18 квітня.

"Цифра така справді є, вона трохи більша за сім тисяч. Ми розраховуємо на те, що ті люди, яких ми розшукуємо як безвісти зниклих, все ж таки полонені", - цитує Котенка агенція "Інтерфакс-Україна". За його словами, близько 60-65 відсотків зниклих живі і перебувають у полоні.

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Як повідомлялось, 16 квітня в результаті обміну полоненими до України повернулися 130 українських військовослужбовців . За словами глави Офісу президента України Андрія Єрмака, додому повернулися рядові і сержанти, які потрапляли в полон на Бахмутському, Соледарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. Попередній обмін відбувся 10 квітня - тоді до України повернулися 100 полонених українців.

30 грудня 2022 року уповноважена президента України з питань забезпечення прав захисників Альона Вербицька повідомляла, що з початку повномасштабної війни зниклими безвісти вважаються 15 тисяч українців, серед яких багато цивільних. За її словами, Росія підтвердила тоді наявність 3392 українських військовополонених. 

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Ukrainische Soldaten in Militärstation Vasylkiv bei Kiew

7 тисяч українських військових вважаються зниклими безвісти

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