Україна отримала від Франції другу мобільну ДНК-лабораторію

З допомогою ДНК-лабораторії експерти зможуть на місці скоєння злочину проводити ідентифікацію загиблих, скорочуючи час очікування результатів, зауважив генпрокурор України Андрій Костін.

Франція передала міністерству юстиції України другу мобільну лабораторію для проведення експрес-аналізів та експертизи ДНК. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Франції у вівторок, 9 травня.

"Ця передача є частиною рішучої підтримки з боку Франції в боротьбі з безкарністю в умовах агресії Росії проти України та тяжких злочинів, скоєних під час неї", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що ДНК-лабораторія, яку розробила французька компанія TRACIP (Deveryware Group) спільно з IRCGN, дозволяє проводити швидкий генетичний аналіз великої кількості біологічних зразків.

Лабораторію буде передано науково-дослідному інституту судових експертиз міста Дніпро, зауважила пресслужба французького МЗС. Як уточнили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ), лабораторія працюватиме у Дніпропетровській та сусідніх областях, які зазнали значних руйнувань та досі потерпають від масованих артилерійських та авіаційних обстрілів.

"Досі представники правоохоронних органів у ході оглядів місць подій виявляють тіла загиблих громадян, а іноді й місця масових поховань. Мобільна лабораторія значно пришвидшить процес ідентифікації загиблих. Українські експерти зможуть безпосередньо на місці скоєння злочину проводити всі необхідні дії, тим самим зменшуючи час невизначеності та очікування результатів для родичів та близьких жертв агресії", - зауважив генпрокурор Андрій Костін, цитує преслужба ОГПУ в Telegram.

Першу мобільшу ДНК-лабораторію Фанція передала Україні у серпні 2022 року, і нею вже понад вісім місяців успішно користуються експерти на території Харківської області, нагадали в ОГПУ.

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Нагадаємо, за даними генпрокуратури України, станом на березень зареєстровано понад 72 тисячі воєнних злочинів, вчинених росіянами з початку повномасштабного вторгнення.

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