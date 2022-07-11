 Понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2022

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Новини

Понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти

За словами уповноваженого з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, більшість з них перебувають у полоні.

Полонені з Азовсталі

Полонені з "Азовсталі"

В Україні понад сім тисяч військових вважаються зниклими безвісти, повідомив Олег Котенко, уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ, і це різні інституції. Вони не входять до цифри, яку дає ЗСУ. ЗСУ дає дані про дві тисячі зниклих військових.Наш call-центр має орієнтовно 7200 осіб. Наприклад, полк "Азов" - це Нацгвардія, і там також є зниклі безвісти. Вони не вийшли на зв'язок із рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі", - розповів Котенко у коментарі "Суспільному", цитують "Українськi новини".
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Зі слів Котенка, більшість зі зниклих безвісти військових перебувають у полоні. Як приклад він наводить військових 1-го батальйону 36-ї окремої бригади морської піхоти."Ми знаємо, що їх вивезли до Росії. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон у полоні. Зв'язку з ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять до списку на обмін і повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що зниклі безвісти - живі", - додав Котенко. 

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Скільки українців у російському полоні

На сьогодні точна кількість полонених українських військових у РФ залишається невідомою. Наприкінці червня на брак такої інформації в розмові з DW вказав ініціатор проєкту "Пошук.Полон" правозахисник Микола Полозов.

За оцінками Полозова, невідома ані кількість, ані місця утримання захоплених у полон військових і цивільних українців. "Орієнтовно, йдеться про кілька тисяч людей, але точно - понад дві тисячі", - сказав правозахисник.
Наприкінці червня відбувся поки що найбільший обмін полоненими з РФ. Україна повернула додому 144 військових. 

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