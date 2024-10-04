У полоні РФ загинули 177 військовополонених - МО України

У російському полоні загинули щонайменше 177 військовополонених українців, пише Politico з посиланням на міноборони України.

Щонайменше 177 українців загинули в російському полоні після початку повномасштабної війни, пише в п'ятницю, 4 жовтня, Politico з посиланням на міністерство оборони України.

Як зауважила представниця координаційного штабу поводження з військовополоненими при міноборони України Вікторія Цимбалюк, через відсутність міжнародного контролю реальна кількість смертей у російських в'язницях, імовірно, набагато вища. "Не всі тіла повертаються, і багато не підтверджуються Росією як такі, що перебувають в полоні", - сказала вона виданню.

Нині в результаті обмінів між РФ та Україною вдалося повернути понад 3600 українських військовополонених і цивільних заручників, нагадує видання.

ПАРЄ: Росія приховує дані про полонених українців

Згідно з резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), ухваленою на початку жовтня, численні "міжнародні механізми" надали докази, що до українських військових і цивільних полонених "систематично застосовуються тортури".

Станом на 18 вересня 2024 року зниклими без вісти або полоненими вважаються 65 956 військовослужбовців і цивільних осіб, серед яких - 50 916 зареєстровані як зниклі безвісти на основі перевірених даних, говориться у документі ПАРЄ. Проте наголошується, що "насправді жертв набагато більше".

У резолюції наводяться дані Офісу генерального прокурора України, згідно з якими на території РФ виявлено "49 постійних пунктів для утримання українських військовополонених і 16 - на тимчасово окупованих територіях, а також шість місць утримання мирних українських громадян".

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