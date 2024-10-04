ОГПУ відомо про страту на полі бою 93 українських полонених

ОГПУ відомо про страту на полі бою 93 українських полонених4 жовтня 2024 р.
Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) має дані про страти російськими окупантами на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив у п'ятницю, 4 жовтня, начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", - цитує Бєлоусова державне інформаційне агентство "Укрінформ".
80 відсотків страт - у 2024 році
За його словами, 80 відсотків випадків страт українських військовополонених зафіксовано в цьому році.
Як повідомлялося, Україна розслідує здійснення росіянами наймасовішої страти. 1 жовтня у Telegram-каналах з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими 16 українських військовополонених на покровському напрямку.