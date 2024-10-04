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ОГПУ відомо про страту на полі бою 93 українських полонених

Олександр Куницький
4 жовтня 2024 р.

Російські окупанти скоїли щонайменше 93 страти українських військових, які здалися в полон, кажуть в Офісі генпрокурора.

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Прокурор з питань воєнних злочинів
Україні відомо про страту російськими окупантами 93 військовополоненихФото: Carol Guzy/ZUMA PRESS/dpa/picture alliance

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) має дані про страти російськими окупантами на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив у п'ятницю, 4 жовтня, начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", - цитує Бєлоусова державне інформаційне агентство "Укрінформ".

80 відсотків страт - у 2024 році

За його словами, 80 відсотків випадків страт українських військовополонених зафіксовано в цьому році.

Як повідомлялося, Україна розслідує здійснення росіянами наймасовішої страти. 1 жовтня у Telegram-каналах з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими 16 українських військовополонених на покровському напрямку. 

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