ОГПУ відомо про страту на полі бою 93 українських полонених

Російські окупанти скоїли щонайменше 93 страти українських військових, які здалися в полон, кажуть в Офісі генпрокурора.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) має дані про страти російськими окупантами на полі бою 93 українських військовополонених. Про це повідомив у п'ятницю, 4 жовтня, начальник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Зараз ми маємо інформацію про загибель 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою", - цитує Бєлоусова державне інформаційне агентство "Укрінформ".

80 відсотків страт - у 2024 році

За його словами, 80 відсотків випадків страт українських військовополонених зафіксовано в цьому році.

Як повідомлялося, Україна розслідує здійснення росіянами наймасовішої страти. 1 жовтня у Telegram-каналах з'явилась інформація про ймовірний розстріл російськими військовими 16 українських військовополонених на покровському напрямку.