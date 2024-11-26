  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіРозвал коаліції в НімеччиніВибори в США 2024
Останні відео
КонфліктиРосійська Федерація

Київ: Росіяни розстріляли ще п'ятьох військовополонених

Валерій Сааков
26 листопада 2024 р.

Поблизу Покровська на Донеччині російські військові розстріляли п'ятьох беззбройних полонених ЗСУ, заявляє Офіс генпрокурора України.

https://p.dw.com/p/4nRQ7
Воєнні злочини в Україні
ОГПУ розслідує черговий факт розстрілу українських військовополонених військами РФ (фото ілюстративне)Фото: imago images/NurPhoto

Україна розслідує ще один воєнний злочин, скоєний військами РФ на українській території. Як повідомила в вівторок, 26 листопада, пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), йдеться про випадок розстрілу російськими військовими п'ятьох беззбройних українських військовополонених. За даними відомства, в листопаді 2024 російські окупаційні сили вчинили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини.

"Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Нині тривають слідчі дії за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури з метою встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння, додали в відомстві.

Омбудсмен України просить ООН і МКЧХ зафіксувати цей злочин

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, зокрема, ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням зафіксувати цей злочин, скоєний російськими військами. 

"Вкотре наголошую, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин!", - зазначив Лубінець у своєму дописі в Telegram-каналі, закликавши міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей інцидент. 

Нагадаємо, Україна не вперше звинувачує військових РФ у скоєнні воєнних злочинів під час агресивної війни Росії проти України. Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора України розслідує розстріли росіянами 177 українських військовополонених

Світ шокувало відео страти українських військовополонених

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

В'язниця, тюрма

У полоні РФ загинули 177 військовополонених - міноборони України

У полоні РФ загинули 177 військовополонених - міноборони України

У російському полоні загинули щонайменше 177 військовополонених українців, пише Politico з посиланням на міноборони України.
Конфлікти4 жовтня 2024 р.
Прокурор з воєнних злочинів (ілюстративне фото)

ОГПУ: Росіяни вбили чотирьох полонених нацгвардійців у Селидовому

ОГПУ: Росіяни вбили чотирьох полонених нацгвардійців у Селидовому

Російські військові захопили у полон чотирьох українських нацгвардійців та записали їхній допит на відео. Після того, як Сили оборони відбили ці позиції, українських військових знайшли мертвими, повідомили в ОГПУ.
Суспільство24 жовтня 2024 р.
Ukraine | Staatsanwalt für Kriegsverbrechen

Євродепутати нагадали РФ: Катування та вбивства полонених - воєнний злочин

Євродепутати нагадали РФ: Катування та вбивства полонених - воєнний злочин

Євродепутати шоковані інформацією про тортури та вбивства українських військовополонених російською армією. Під час дебатів вони нагадали владі РФ про відповідальність за ці воєнні злочини, яка неодмінно настане.
Політика23 жовтня 2024 р.
Більше публікацій