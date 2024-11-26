Київ: Росіяни розстріляли ще п'ятьох військовополонених

Україна розслідує ще один воєнний злочин, скоєний військами РФ на українській території. Як повідомила в вівторок, 26 листопада, пресслужба Офісу генерального прокурора України (ОГПУ), йдеться про випадок розстрілу російськими військовими п'ятьох беззбройних українських військовополонених. За даними відомства, в листопаді 2024 російські окупаційні сили вчинили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району Донеччини.

"Внаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні.

Нині тривають слідчі дії за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури з метою встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння, додали в відомстві.

Омбудсмен України просить ООН і МКЧХ зафіксувати цей злочин

Тим часом уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що він направив листи до міжнародних організацій, зокрема, ООН та Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) з проханням зафіксувати цей злочин, скоєний російськими військами.

"Вкотре наголошую, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин!", - зазначив Лубінець у своєму дописі в Telegram-каналі , закликавши міжнародну спільноту негайно відреагувати на цей інцидент.

Нагадаємо, Україна не вперше звинувачує військових РФ у скоєнні воєнних злочинів під час агресивної війни Росії проти України. Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора України розслідує розстріли росіянами 177 українських військовополонених.