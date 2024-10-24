ОГПУ: Росіяни вбили чотирьох полонених у Селидовому

Російські військові захопили у полон чотирьох українських нацгвардійців та записали їхній допит на відео. Після того, як Сили оборони відбили ці позиції, українських військових знайшли мертвими, повідомили в ОГПУ.

Російські військові вбили чотирьох військовослужбовців Національної гвардії України (НГУ), які потрапили у полон поблизу Селидового Донецької області. Про це у четвер, 24 жовтня, повідомили в Офісі генерального прокурора України (ОГПУ) з посиланням на оперативні дані.

За даними ОГПУ, 6 жовтня 2024 року четверо військових НГУ, які виконували бойові завдання на позиціях поблизу Селидового, потрапили у полон до російських військових.

"У подальшому представники ЗС РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців", - повідомили у ОГПУ.

Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (частина друга статті 438 Кримінального кодексу України), повідомили в ОГПУ.

"Росія вчергове вчинила воєнний злочин та порушила Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими. Зі свого боку, як омбудсман України, направив листи ООН та Міжнародному комітету Червоного Хреста (МКЧХ), аби міжнародна спільнота фіксувала ці порушення", - заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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Днями в ОГПУ повідомляли про ще один випадок страти українських військовополонений росіянами поблизу Селидового - 18 жовтня вони розстріляли впритул двох українських військових, які теж потрапили у полон там.

Раніше, нагадаємо, Європейський Союз виступив з заявою, в якій засуджує страти українських військовополонених російськими військовими. Як зазначається у заяві, за даними з достовірних джерел, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в російському полоні загинули щонайменше 177 українських військовополонених.