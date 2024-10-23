У ЄП нагадали Росії: Убивства полонених - воєнний злочин

Євродепутати шоковані інформацією про тортури та вбивства українських військовополонених російською армією. Під час дебатів вони нагадали владі РФ про відповідальність за ці воєнні злочини, яка неодмінно настане.

Українські військові, які перебувають у полоні РФ, зазнають системних тортур: від жорсткого побиття та психологічних принижень до катувань електрострумом та зґвалтувань. На сьогодні відомо про щонайменш 177 українських військових, які загинули в ув’язненні, а міжнародні організації, зокрема Управління Верховного комісара ООН з прав людини, підтверджують випадки страт силами Росії українських військовополонених. Ці факти були озвучені під час дебатів "Триваючі воєнні злочини Російської Федерації, а саме вбивства українських військовополонених", які відбулися у середу, 23 жовтня, у Європарламенті.

"Жорстоке поводження Росії з українськими військовополоненими не має виправдань і має бути негайно припинено. Страти військовополонених, які скоюють росіяни, та катування у полоні - приклади того, як Кремль зневажає міжнародне право загалом і міжнародне гуманітарне право зокрема", - заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, який взяв участь у дебатах. Він також наголосив: "Зумисні страти і катування військовополонених вважаються воєнними злочинами відповідно до Римського статуту". Він запевнив, що ЄС підтримує зусилля України та Міжнародного кримінального суду у розслідуванні та притягненні до відповідальності всіх винних у скоєнні "жахливих злочинів проти українських військовополонених".

"Імена злочинців відомі. Вони постануть перед судом"

"Чи є ще хоча б один акт брутальності, якого б не скоїли путінські військові проти українських військовополонених? Це вже звична практика морити в'язня голодом чи не дозволяти йому контактувати з рідними. Але є ще більш страшні злочини", - зазначила латвійська євродепутатка від Європейської народної партії Сандра Калнієте. За її словами, "росіяни можуть відрізати голову полоненому і вихвалятися цим у соціальних мережах". "Проте, якщо Путін думає, що таким чином він залякає українців, то помиляється, бо ми вже переконалися у мужності української нації", - наголосила євродепутатка.

Читайте також: ОГПУ відомо про страту росіянами 93 українських полонених на полі бою

Вона заявила, що імена тих, хто скоює ці жорстокі злочини, відомі, так само, як і імена "пропагандистів режиму, які їх прославляють". "Усі вони постануть перед судом", - запевнила Калнієте. Євродепутатка під час виступу закликала партнерів України зняти обмеження на удари західною зброєю углиб території Росії.

Сексуальне насильство, катування електричним струмом, позбавлення сну, їжі, медичної допомоги та зв’язку із зовнішнім світом - це стандартні методи катування, до яких вдається Росія щодо тисяч українських військовополонених, сказав у своєму виступі німецький євродепутат від Зелених Сергій Лагодинський (Sergey Lagodinsky). За його словами, "смерть у таких умовах - також убивство". "До того, як ми закличемо звільнити українських військовополонених, нам передусім треба допомогти їм вижити, застосовуючи всі наші зв'язки і можливості", - закликав Лагодинський.

Росія страчує військовополонених, бо це була звична практика в СРСР, і ця "варварська природа російського імперіалізму знайома Східній Європі вже протягом століть", заявив польський євродепутат від нової крайньої правої політичної групи "Патріоти за Європу" Томаш Бучек. "На жаль, політики Західної Європи мають наївне уявлення про Росію. Бо немає Росії, яка поважає людське життя чи інші цінності цивілізованого світу, Росія не розуміє мову резолюцій чи міжнародних конвенцій, якою ви хочете з нею говорити", - пояснив політик.

Читайте також: Страта полонених: на Донеччині затримали і допитали солдата РФ

Останній звіт ООН щодо ситуації в Україні "ще раз унаочнив для всіх жорстокість Росії та її зневагу до прав людини і Женевських конвенцій", наголосив депутат-консерватор з Польщі Адам Бєлан. "Буча та інші численні злочини путінської кримінальної машини не повинні вивітритися з нашої пам'яті, бо вони знову повторяться в Україні чи в ЄС", - застеріг політик.