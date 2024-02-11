Новий командувач ТрО керував ВВ при розгоні Майдану - ЗМІ

Ігор Плахута, якого президент України Володимир Зеленський призначив у неділю, 11 лютого, командувачем сил територіальної оборони (ТрО) Збройних сил України (ЗСУ), на час Революції Гідності працював у міністерстві внутрішніх справ (МВС) і керував внутрішніми військами (ВВ) під час розгону Майдану.

Офіційно біографія Плахути поки що не опублікована, втім низка ЗМІ посилається на репортажі 2013-2014 років, де згадується ім'я Плахути. Так, "Українська правда " знайшла матеріал, у якому начальник управління Південного територіального командування внутрішніх військ МВС Плахута заявив, що 10 грудня 2013 року для розчистки вулиць в урядовому кварталі від барикад протестувальників залучили близько 400 бійців ВВ і спеціального загону "Беркут".

Видання "Громадське " виклало архівне відео, де Плахута спілкується з журналісткою після зачищення урядового кварталу.

21 січня 2014 року ЗМІ писали, що Плахута вийшов до мітингувальників для перемовин.

Як повідомлялося, 8 лютого Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ, а 9 лютого - начальника генерального штабу ЗСУ.

10 лютого представили їхніх нових заступників, а сьогодні - нових командувачів Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Об'єднаних сил ЗСУ та сил ТрО.