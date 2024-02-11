Наєв стверджує, що дізнався про своє звільнення зі ЗМІ

Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил ЗСУ з новин.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України (ЗСУ) Сергій Наєв заявив, що дізнався про своє звільнення з посади з новин ЗМІ. Про це він написав у Telegram у неділю, 11 лютого.

"Із засобів масової інформації дізнався про своє звільнення з посади командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України, яку обіймав з 2020 року. Це були складні часи. Один з найважчих періодів історії України. І разом з вами ми з гідністю пройшли цей шлях. Україна зберегла свою свободу та державність. В цьому є заслуга кожного з нас", - зазначив він.

Наєв подякував військовим за "службу, злагоджену роботу, спільні зусилля, довіру та підтримку", а українцям - "за патріотизм та значну допомогу війську".

Він не розповів, що робитиме після звільнення.

Зазначимо, що інформація про заплановану зміну керівництва ЗСУ розповсюджувалась в ЗМІ вже кілька місяців. 8 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським публічно погодився, що у керівництві армії потрібна нова команда. Після цього Зеленський призначив новим головкомом Олександра Сирського та заявив, що до роботи приступає нова управлінська команда, яку Сирький представить днями.

З 9 лютого вже третій день поспіль влада представляє цю нову команду. Зокрема сьогодні Зеленський звільнив Наєва та призначив замість нього Юрія Содоля, який очолював Морську піхоту.