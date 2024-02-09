Зеленський змінив начальника генштабу ЗСУ

Після звільнення Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та заміни його на Сирського президент України змінив і начальника генерального штабу - замість Шаптали буде Баргилевич.

Президент України Володимир Зеленський змінив у п'ятницю, 9 лютого, начальника генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ). Він звільнив з цієї посади Сергія Шапталу та призначив замість нього Анатолія Баргилевича.

"Я дякую генерал-лейтенанту Сергію Шапталі за службу протягом цих двох років війни. Новим начальником генштабу за пропозицією головнокомандувача Олександра Сирського призначив генерал-майора Анатолія Баргилевича. Досвідчена людина - розуміє завдання цієї війни та українські цілі", - сказав Зеленський у відеозверненні.

За його словами, Сирський вже визначив кандидатури своїх заступників. Зеленський пообіцяв підписати відповідні укази, але не уточнив, коли.

Він також зазначив, що вже визначені заступники начальника генштабу. "Всі хлопці - бойові, фахові, кожен - з чітким знанням фронту та реальних потреб українських воїнів", - сказав президент, але поки не назвав їхніх імен.

Хто такий Анатолій Баргилевич

Шаптала очолював генштаб з 28 липня 2021 року.

Баргилевич з 2020 до 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ (на той час - Сирського. - Ред.) з територіальної оборони (ТрО). На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він очолив оборону Києва на гостомельському напрямку.

Після цього протягом майже півтора року Баргилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця". Воно, зокрема, брало участь в наступі у Харківській області в 2022 році.

З жовтня 2023 року він обіймав посаду командувача Сил ТрО.

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Нова команда керівництва ЗСУ

8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив замість нього Сирського, який до цього командував Сухопутними військами.

Коментуючи кадрову зміну, президент зазначив, що "потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу". Він повідомив, що відтепер до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.

За його словами, на керівні посади в армії розглядаються бригадні генерали Андрій Гнатов, Михайло Драпатий, Ігор Скибюк та полковники Павло Паліса і Вадим Сухаревський.

За даними ЗМІ, Сухопутні війська очолить Олександр Павлюк, який зараз є заступником міністра оборони Рустема Умєрова.

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