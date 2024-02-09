Західні експерти про Сирського і "рокіровку" у Генштабі ЗСУ

Перезавантаження у командуванні ЗСУ жваво обговорюють не лише в Україні, але й серед військових експертів на Заході. Яких змін вони очікують від "рокіровки" у Генштабі? DW зібрала думки та оцінки.

Новий головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський у п'ятницю, 9 лютого, оприлюднив перше звернення після свого призначення на посаду. У ньому він назвав "майбутні вектори побудови перемоги" у війні РФ проти України та окреслив першочергові завдання. Серед них Сирський виділив запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем та сучасних засобів радіоелектронної боротьби.

У західних експертних колах, між тим, продовжують обговорювати як подробиці відставки генерала Валерія Залужного, так і призначення генерал-полковника Сирського, а також і перспективи ходу війни після зміни воєначальника. DW зібрала оцінки західних експертів щодо "рокіровки" в українському генштабі.

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Політична калькуляція чи військова необхідність?

Сама по собі зміна головнокомандувача військами, навіть посеред війни, не є дивиною, зазначають опитані DW оглядачі. У деяких країнах така ротація навіть передбачена законами. "Давайте не забувати, що у демократії останнє слово залишається саме за цивільним керівництвом", - зауважила ще до оприлюднення указу про призначення Сирського у розмові з DW керівниця Українського форуму в Chatham House Орися Луцевич.

Орися Луцевич Фото: Anna Morgan/Chatham House

До того ж, як нагадав у розмові з DW колишній офіцер військової розвідки Великобританії, експерт з університету Портсмута Френк Ледвідж, і в Росії з початку війни проти України вже не раз перетасовували колоду з армійськими командувачами. У США прихід Девіда Петреуса на зміну Стенлі Маккристала, під час кампанії в Афганістані, також нікого свого часу не здивував, додає Ледвідж.

У випадку ж очікуваної впродовж вже кількох тижнів відставки популярного в народі та серед військових Залужного, політичні міркування наклалися ще й на складну ситуацію на фронті. "Якщо на війні все йде добре, то керівництво не міняють, зауважує військовий експерт з лондонського Кінгс-коледжа Майк Мартін. - Але очевидно, що торік сталися певні невдачі. Тож зміна керівництва корисна для зміни напрямку. А також, думаю, вона й має сигналізувати зміну напрямку".

Нового головнокомандувача ЗСУ важко назвати "темною конячкою" - прізвище Сирського добре відоме серед західних військових і оглядачів, адже до призначення він командував Сухопутними військами та не раз спілкувався з пресою. Разом з тим, серед українських військових новий головком навряд чи зрівняється за популярністю зі своїм попередником Валерієм Залужним, який, як, каже Орися Луцевич, сприймався багатьма ледь не "міфічною фігурою".

Тож перед Сирським, який є вихідцем з радянської армії, одним із першочергових завдань стане вміле вибудовування комунікації з підлеглим йому військом. "Наскільки мені відомо, Сирський більш орієнтований на досягнення цілей і менше на уникнення втрат, у порівнянні з Залужним. І це головна відмінність, яка й відображає рівень його популярності в армії", - коментує Френк Ледвідж.

Ніби випереджаючи можливу критику, новопризначений головнокомандувач у своєму першому зверненні запевнив, що "життя і здоров'я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю української армії".

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Чи очікувати різкого повороту на фронті?

Ситуація на фронті цієї зими для української армії складається поки не найкращим чином - досі "буксує" питання виділення подальшої західної допомоги, російські війська натомість не полишають спроб атакувати українські позиції відразу на кількох напрямках. Особливо напруженою виглядає ситуація біля Авдіївки. "Гадаю, усі погоджуються з тим, що наземні бої зайшли в глухий кут і, я думаю, все так і залишатиметься до президентських виборів у США, поки не настане геополітична ясність щодо рівня підтримки Заходу", - каже Майк Мартін.

Майк Мартін Фото: DW

Яких кроків очікувати в цьому зв'язку від нового головнокомандувача Сирського? Френк Ледвідж не сумнівається, що той наполягатиме на тому, щоби українські війська якнайдовше тримали оборону, зокрема, Авдіївки, "незалежно від ціни, як це було під час Бахмутської кампанії", що сам Ледвідж, до речі, вважає помилковим підходом.

Військовий експерт Мюнхенської конференції з безпеки Ніко Ланґе (Nico Lange) також очікує, що за головкома Олександра Сирського ставку упродовж цього року буде зроблено головним чином на надійну оборону. "Гадаю, що Сирський є людиною, яка дуже добре знає російські збройні сили, і я так розумію, що в ситуації, у якій зараз перебуває Україна на сході, важливо мати когось, хто розуміється на обороні", - сказав Ланґе в ефірі ZDF і додав, що зараз ЗСУ не в стані проводити складних наступальних операцій, мусять оборонятися, маючи при цьому обмежені ресурси. А Сирський якраз має великий бойовий досвід на сході України. "Це може бути однією з причин, чому він зараз став головнокомандувачем", - резюмує експерт.