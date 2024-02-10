Зеленський назвав заступників Сирського і Баргилевича

Володимир Зеленський розповів, хто став заступниками нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника генерального штабу Анатолія Баргилевича.

Президент України Володимир Зеленський назвав у суботу, 10 лютого, заступників нового головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та начальника генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

"Сьогодні весь день проводив наради з військовими, з військовим керівництвом та урядом. Продовжуємо перезавантаження команди управління в Силах оборони. Тепер до виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії, та які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні", - сказав він у відозверненні.

Заступниками Сирського стали:

полковник Вадим Сухаревський. Його напрямок - безпілотні системи та розвиток застосування дронів;

полковник Андрій Лебеденко. Його напрямок - інновації, технологічний компонент армії та бойових систем. "Потрібна чітка практика роботи з новими технологіями. Теорій більш ніж достатньо, все має працювати на практиці заради українських цілей і максимального збереження життів наших солдатів", - зазначив Зеленський.

Заступниками Баргилевича стали:

бригадний генерал Володимир Горбатюк. Його напрямок - оперативна робота, робота штабів, планування, управління;

бригадний генерал Олексій Шевченко. Його напрямок - логістика;

бригадний генерал Михайло Драпатий. Він відповідатиме за підготовку та тренування військових.

Увесь реальний досвід бойових командирів, бойових бригад, наших підрозділів, які побудували якісну систему тренування воїнів та оцінки й аналізу бойових дій, – увесь цей досвід має бути реалізований для успіху Сил оборони України.

Зеленський також повідомив, що провів детальну широку нараду щодо українського виробництва зброї та боєприпасів. "Дрони, снаряди для дронів, артилерія та боєприпаси, наша техніка. Окремо - розвиток і забезпечення мобільних вогневих груп. Чіткі завдання щодо фінансування, прискорення контрактів", - сказав він.

Як повідомлялося, 8 лютого Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а 9 лютого - Сергія Шапталу з посади начальника генштабу.

Коментуючи кадрову зміну, президент зазначив, що "потрібен інший підхід, зокрема, до ротацій, інший підхід до управління фронтом, інший підхід до мобілізації та рекрутингу". Він повідомив, що відтепер до керівництва ЗСУ приступає нова управлінська команда.