ЗМІ назвали, хто може очолити Сухопутні війська і Генштаб

Новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ може стати нинішній заступник міністра оборони, а начальником Генштабу - командувач Сил ТрО, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела.

Новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) замість Олександра Сирського, якого президент Володимир Зеленський призначив головнокомандувачем ЗСУ, може стати заступник міністра оборони Олександр Павлюк, пише в п'ятницю, 9 лютого, видання "Дзеркало тижня" (ДТ) з посиланням на джерела у міноборони.

За його даними , начальником Генерального штабу ЗСУ планують призначити командувача Силами територіальної оборони (ТрО) Анатолія Баргилевича.

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Олександр Павлюк

Генерал-лейтенант Павлюк у 1991-2006 роках пройшов шлях від командира танкового взводу 47-ї гвардійської танкової дивізії до заступника командира 30 окремої механізованої бригади (ОМБр). У 2006-2007 роках командував українським миротворчим контингентом в Косово, потім служив начальником штабу 30-ї ОМБр, а в 2010-2015 роках був командиром 24-ї ОМБр.

З березня 2014 року брав участь у відбитті збройної агресії РФ проти України. Як пише ДТ, "під його командуванням 24 ОМБр відзначилась в ході звільнення Слов'янська, Краматорська, Сіверська, Лисичанська, просунулась на луганському напрямку та забезпечила деблокування Луганського аеропорту".

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З 2015 до початку 2017 року Павлюк був начальником штабу - першим заступником командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, з березня 2017 до квітня 2020 - командувачем. З 2020 до липня 2021-го командував підготовкою Командування Сухопутних військ, з липня 2021 до березня 2022-го обіймав посаду командувача Операції об'єднаних сил (ООС).

З початком повномасштабної війни Росії проти України Павлюк керував обороною на Сході. У березні-травні 2022 очолював Київську обласну військову адміністрацію. У травні 2022 - лютому 2023 був начальником штабу - заступником командувача Сухопутних військ та командувачем Угруповання сил і засобів оборони Києва. З кінця лютого 2023 обіймає посаду першого заступника міністра оборони України.

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Анатолій Баргилевич

Генерал-майор Баргилевич з 2020 до 2022 року був заступником командувача Сухопутних військ ЗСУ з територіальної оборони. На початку повномасштабного російського вторгнення очолив оборону Києва на гостомельському напрямку.

Майже півтора року Брагилевич очолював штаб оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Воно, зокрема, брало участь в наступі у Харківській області у 2022 році.

З жовтня 2023 року він обіймає посаду командувача Сил ТрО.