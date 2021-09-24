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"Беркут" - нині розформований спецпідрозділ міліції при МВС України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Беркут".
Спецпідрозділ міліції при МВС України "Беркут" було створено 1992 року на базі міліцейських спецпідрозділів ОМОН, які залишились у спадок від Радянського Союзу. Після участі в силовому розгоні Майдану "Беркут" було в 2014 році розформовано через перевищення повноважень. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У справі про розстріл Небесної Сотні винних не засуджено. В грудні кількох підозрюваних офіційний Київ обміняв на полонених в "ДНР", "ЛНР" та РФ українців. А тепер деякі "ексберкутівці" несподівано повернулися до Києва.
Через шість років після розстрілу Небесної Сотні на Майдані все ще не засуджено винних у вбивстві протестувальників. Звільнення п'ятьох обвинувачених "ексберкутівців" викликало хвилю обурення. Чого очікувати від їхнього несподіваного повернення до зали суду?
Обмін полоненими між Україною та підконтрольними Кремлю сепаратистами став однією з найважливіших політичних подій року, що минає, і одним з головних досягнень Володимира Зеленського. Втім, частина українців незадоволена. Хто і чому критикує "великий обмін"?