Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Беркут

"Беркут" - нині розформований спецпідрозділ міліції при МВС України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Беркут".

Спецпідрозділ міліції при МВС України "Беркут" було створено 1992 року на базі міліцейських спецпідрозділів ОМОН, які залишились у спадок від Радянського Союзу. Після участі в силовому розгоні Майдану "Беркут" було в 2014 році розформовано через перевищення повноважень. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Справи Майдану: екскомандира Беркуту звинувачують в організації теракту

Справи Майдану: екскомандира "Беркуту" звинувачують в організації теракту 24.09.2021

Колишнього командира "Беркуту" звинувачують в організації вчинення теракту під час Євромайдану, внаслідок якого загинули троє людей і понад сто були поранені, заявили в Офісі генпрокурора.
Справи Майдану: двох екскомандирів Беркуту засуджено до трьох років позбавлення волі

Справи Майдану: двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі 14.06.2021

Двох екскомандирів "Беркуту" засуджено до трьох років позбавлення волі за розгін акції протесту в Києві в листопаді 2013 року. Прокуратура може оскаржити цей вирок.
Сім років обіцянок: родини Героїв Небесної сотні вже не вірять у справедливе покарання

Сім років обіцянок: родини "Героїв Небесної сотні" вже не вірять у справедливе покарання 18.02.2021

Родини "Героїв Небесної сотні" не бачать прогресу в розслідуванні вбивств на Майдані взимку 2014 року та не вірять у справедливе покарання тих, хто розстрілював людей у центрі Києва.
Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го

Криваве протистояння в Києві під час Євромайдану в лютому 2014-го 18.02.2021

Сім років минуло від часу кривавого протистояння в українській столиці 18-20 лютого 2014 року. Розвиток основних подій тих найбуремніших днів Євромайдану - у фотогалереї DW.
Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну

Вишинський, ексберкутівці і Ко: що відбувається зі справами учасників обміну 17.09.2020

Кримінальні справи проти багатьох осіб, яких Київ передав Москві та ОРДЛО в рамках кількох обмінів, досі не закриті. Про спроби врегулювати політично-правову колізію - у матеріалі DW.
Справа про вбивства на Майдані: минають роки, обвинувачених меншає

Справа про вбивства на Майдані: минають роки, обвинувачених меншає 10.09.2020

Після 8-місячної перерви у Києві поновлюється розгляд справи про розстріл євромайданівців 20 лютого 2014 року. Шансів на те, що обвинувачені "беркутівці" будуть покарані, на шостий рік процесу лишається дедалі менше.
Чи вплине повернення ексберкутівців на хід справи Майдану

Чи вплине повернення ексберкутівців на хід справи Майдану 20.02.2020

Двоє зі скандалом обміняних з "ДНР" та "ЛНР" ексбійців "Беркуту", яких звинувачують у причетності до розстрілів на Майдані, повернулися на підконтрольну Києву територією. Чи вплине це на слідство у справі Майдану?
Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення ексберкутівців до зали суду (відео)

Справа про розстріли на Майдані: що означає повернення "ексберкутівців" до зали суду (відео) 20.02.2020

У справі про розстріл Небесної Сотні винних не засуджено. В грудні кількох підозрюваних офіційний Київ обміняв на полонених в "ДНР", "ЛНР" та РФ українців. А тепер деякі "ексберкутівці" несподівано повернулися до Києва.

Вбивства на Майдані: чи вплине на хід справи повернення "ексберкутівців" (20.02.2020) 20.02.2020

Через шість років після розстрілу Небесної Сотні на Майдані все ще не засуджено винних у вбивстві протестувальників. Звільнення п'ятьох обвинувачених "ексберкутівців" викликало хвилю обурення. Чого очікувати від їхнього несподіваного повернення до зали суду?
У ДБР призначили керівника відділу з розслідування справ Майдану

У ДБР призначили керівника відділу з розслідування "справ Майдану" 02.01.2020

Керівником відділу з розслідування "справ Майдану" в Державному бюро розслідувань призначено Олександра Буряка, який раніше обіймав посаду заступника директора ДБР.
У місії ООН в Україні занепокоєні передачею ексберкутівців ДНР та ЛНР

У місії ООН в Україні занепокоєні передачею ексберкутівців "ДНР" та "ЛНР" 30.12.2019

Передача Києвом обвинувачених у вбивствах на Майдані ексспівробітників спецпідрозділу "Беркут" самопроголошеним "республікам" може завадити встановленню справедливості, вважають в місії ООН з прав людини в Україні.
Кого Київ передав на Донбас в обмін на українських полонених

Кого Київ передав на Донбас в обмін на українських полонених 30.12.2019

До Києва з донецьких та луганських тюрем повернулись військовополонені, спецпризначенці та цивільні. Про тих, кого для їх звільнення довелося відпустити Україні - у матеріалі DW.

Ціна обміну: чому в Україні критикують Зеленського за полонених (30.12.2019) 30.12.2019

Обмін полоненими між Україною та підконтрольними Кремлю сепаратистами став однією з найважливіших політичних подій року, що минає, і одним з головних досягнень Володимира Зеленського. Втім, частина українців незадоволена. Хто і чому критикує "великий обмін"?

Зеленський про звільнених "беркутівців" (30.12.2019) 30.12.2019

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому звільнив і віддав на обмін "беркутівців", яких підозрюють у розстрілі 48 осіб під час протестів на Майдані у 2014 році.

ГПУ запевняє, що суд над ексберкутівцями триватиме і після їх обміну

ГПУ запевняє, що суд над "ексберкутівцями" триватиме і після їх обміну 29.12.2019

Між тим під Лук'янівським СІЗО у Києві протестують противники обміну колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі 48 людей на Майдані і звільнених з-під варти під особисті зобов'язання.

Підготовка до обміну: суд скасував арешт п'ятьох колишніх беркутівців

Підготовка до обміну: суд скасував арешт п'ятьох колишніх "беркутівців" 28.12.2019

Очікується, що п'ятьох колишніх "беркутівців", яких підозрюють у розстрілах 48 людей на Майдані, обміняють на українців, утримуваних бойовиками на Донбасі.

Інші статті