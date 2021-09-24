"Беркут" - нині розформований спецпідрозділ міліції при МВС України. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Беркут".

Спецпідрозділ міліції при МВС України "Беркут" було створено 1992 року на базі міліцейських спецпідрозділів ОМОН, які залишились у спадок від Радянського Союзу. Після участі в силовому розгоні Майдану "Беркут" було в 2014 році розформовано через перевищення повноважень. Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.