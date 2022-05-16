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82-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 16 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини дня16 травня.
На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини 16 травня (час київський).
++18.15++
Володимир Зеленський обговорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою потреби у фінансовій підтримці української економіки. Президент України наголосив, шо Україна розраховує на подальшу плідну спільну роботу в підтримці фінансової стійкості.
++17.40++
Норвегія, Данія та Ісландія обіцяють допомогу Фінляндії та Швеції у разі атаки на них, поки ті проходять процес вступу до НАТО, йдеться у спільній заяві трьох скандинавських країн.
"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм скандинавським сусідам усіма необхідними засобами, якщо їхня територія зазнає агресії до вступу в НАТО", - йдеться у заяві прем'єра Норвегії Йонаса Гар Стере.
++16.45++
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. "Зустрівся з комісаром Паоло Джентилоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - написав Кулеба у твіттері.
Читайте також: Дмитро Кулеба: Купуючи газ і нафту у Росії, ЄС платить двічі
++16.35++
Про досягнення домовленості щодо режиму тиші та вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі до контрольованого росіянами Новоазовська заявляє міністерство оборони Росії. Ця домовленість нібито досягнута з "представниками українських військовослужбовців" у Маріуполі, цитує міноборони РФ "Інтерфакс". Згідно з повідомленням, поранених українських військовослужбовців уже нібито доставляють у Новоазовськ.
++16.10++
Швеція офіційно оголосила намір приєднатися до НАТО. Шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерсон повідомила, що уряд ухвалив рішення повідомити Альянс про намір Стокгольма просити про членство. Щодо схвалення подання заявки на вступ до НАТО також є широка підтримка у парламенті, додала вона.
Читайте також: Швеція офіційно оголосила намір приєднатися до НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) продовжуватиме свої спроби посередництва з метою припинення війни Росії проти України, заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За його словами, нинішня війна загрожує перерости у позиційну, тож на цьому етапі важливо спробувати повернутись до переговорів задля того, щоб зупинити вбивства. Минулого тижня Шольц взяв на себе ініціативу в цьому питанні й спочатку поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а потім із президентом Росії Володимиром Путіним, нагадав речник. Німецький канцлер домовився з Путіним про подовження переговорів. Хоч нинішня ситуація вкрай складна, але потрібно спробувати всі можливості, наголосив речник уряду ФРН.
++14.45++
510 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації, йдеться у повідомленні міністерства економіки, передають "Українськi Новини". "Більше ніж половина з них (303) поновили свою діяльність на безпечних територіях. Ще 50 здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій і почнуть працювати найближчим часом. Також 192 підприємства готуються до переїзду найближчим часом і перебувають на різних стадіях транспортування", - йдеться у ньому.
++14.40++
За минулі 2 місяці близько 60 тисяч мешканців Мелітополя (що становить понад половину населення) залишили місто. Такі дані навів очільник міста Іван Федорів у ефірі єдиного телемарафону.
++14.30++
На Сумщині під час бою з російською ДРГ загинув прикордонник. Про це повідомляє Глухівська міська рада. 44-річний головний сержант Олександр Поповченко отримав смертельне поранення під час спроби російських військ прорвати кордон.