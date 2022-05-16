24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини дня16 травня.

На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини 16 травня (час київський).

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Володимир Зеленський обговорив із директоркою-розпорядницею Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою потреби у фінансовій підтримці української економіки. Президент України наголосив, шо Україна розраховує на подальшу плідну спільну роботу в підтримці фінансової стійкості.

++17.40++

Норвегія, Данія та Ісландія обіцяють допомогу Фінляндії та Швеції у разі атаки на них, поки ті проходять процес вступу до НАТО, йдеться у спільній заяві трьох скандинавських країн.

"Разом з Данією та Ісландією Норвегія готова надати допомогу своїм скандинавським сусідам усіма необхідними засобами, якщо їхня територія зазнає агресії до вступу в НАТО", - йдеться у заяві прем'єра Норвегії Йонаса Гар Стере.

++16.45++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на зустрічі з європейським комісаром з економіки Паоло Джентілоні закликав ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. "Зустрівся з комісаром Паоло Джентилоні. На виконання ініціативи Володимира Зеленського я запропонував ЄС взяти на себе провідну роль у відновленні одного з регіонів України, що постраждали від війни. ЄС також підтримає відновлення економіки України, подальшу інтеграцію товарів і послуг в Єдиний ринок ЄС", - написав Кулеба у твіттері.

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++16.35++

Про досягнення домовленості щодо режиму тиші та вивезення поранених українських військових із заблокованого комбінату "Азовсталь" у Маріуполі до контрольованого росіянами Новоазовська заявляє міністерство оборони Росії. Ця домовленість нібито досягнута з "представниками українських військовослужбовців" у Маріуполі, цитує міноборони РФ "Інтерфакс". Згідно з повідомленням, поранених українських військовослужбовців уже нібито доставляють у Новоазовськ.

++16.10++

Швеція офіційно оголосила намір приєднатися до НАТО. Шведська прем'єр-міністерка Магдалена Андерсон повідомила, що уряд ухвалив рішення повідомити Альянс про намір Стокгольма просити про членство. Щодо схвалення подання заявки на вступ до НАТО також є широка підтримка у парламенті, додала вона.

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++15.20++

Шольц продовжить зусилля посередника задля завершення війни

Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) продовжуватиме свої спроби посередництва з метою припинення війни Росії проти України, заявив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit). За його словами, нинішня війна загрожує перерости у позиційну, тож на цьому етапі важливо спробувати повернутись до переговорів задля того, щоб зупинити вбивства. Минулого тижня Шольц взяв на себе ініціативу в цьому питанні й спочатку поговорив телефоном із президентом України Володимиром Зеленським, а потім із президентом Росії Володимиром Путіним, нагадав речник. Німецький канцлер домовився з Путіним про подовження переговорів. Хоч нинішня ситуація вкрай складна, але потрібно спробувати всі можливості, наголосив речник уряду ФРН.

++14.45++

510 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації, йдеться у повідомленні міністерства економіки, передають "Українськi Новини". "Більше ніж половина з них (303) поновили свою діяльність на безпечних територіях. Ще 50 здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій і почнуть працювати найближчим часом. Також 192 підприємства готуються до переїзду найближчим часом і перебувають на різних стадіях транспортування", - йдеться у ньому.

++14.40++

За минулі 2 місяці близько 60 тисяч мешканців Мелітополя (що становить понад половину населення) залишили місто. Такі дані навів очільник міста Іван Федорів у ефірі єдиного телемарафону.

++14.30++

На Сумщині під час бою з російською ДРГ загинув прикордонник. Про це повідомляє Глухівська міська рада. 44-річний головний сержант Олександр Поповченко отримав смертельне поранення під час спроби російських військ прорвати кордон.