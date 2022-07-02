24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами суботи, 2 липня (час київський).

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Білорусь продовжила мобілізаційні навчання біля України

У Білорусі продовжили до 9 липня мобілізаційні навчання, які мали завершитися 1 липня, повідомляється у ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України. "Через військові комісаріати Гомельської області триває вручення повісток. Крім того, лікарям повідомлено про заборону виїзду за межі країни", - йдеться в ньому.

"Російські окупанти та їх посіпаки бояться опору місцевого населення, який наростає, зокрема, у Херсонській області. Керівництво загарбників пересувається з великою кількістю охорони, у броньованих машинах та бронежилетах. Місцеві жителі продовжують чинити тотальний спротив", - стверджують в генштабі.

На Слов'янському напрямку РФ веде оборонні бої, була спроба штурму Богородичного, втім безуспішна. Наступ на Верхньокам'янське, що на Донеччині, також закінчився невдачею для РФ, зазначають у ЗСУ.

Під вогнем Росії - населенні пункти Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ веде обстріли з артилерії, авіації, мінометів.

++07.23++

Німців закликають економити енергію через скорочення поставок газу із РФ

Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur, BNetzA) побоюється повного припинення постачання газу з РФ і закликає населення до економії енергії.

З 11 до 21 липня компанія Nord Stream AG здійснить тимчасову зупинку обох ниток газопроводу "Північний потік" для "планових профілактичних робіт", і питання в тому - чи не перетворяться ці роботи на "безперервне техобслуговування з політичних мотивів", сказав глава BNetzA Клаус Мюллер (Klaus Müller) в інтерв'ю виданням Funke Mediengruppe.

Він наголосив, що в разі зниження постачань газу з Росії на більш тривалий період, буде необхідно "серйозніше говорити про економію". Хоча до початку опалювального сезону лишається ще 12 тижнів, Мюллер закликав мешканців Німеччини вже перевірити роботу котлів та радіаторів, адже "технічне обслуговування може зменшити споживання газу на 10-15 відсотків". Також, на його думку, сім'ї вже зараз мають обговорити, "чи слід підтримувати звичну температуру в кожній з кімнат будинку взимку, або ж у деяких із них може бути трохи прохолодніше".

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