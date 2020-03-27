Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу?

Що таке дельта-варіант?

Дельта-варіант коронавірусу, який також називають B.1.617.2, вперше був зафіксований у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра і відтоді стрімко поширився в Індії та у світі. Спочатку його називали індійським варіантом, але зараз офіційно він носить назву дельта-варіант. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у травні цього року класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння" (Variant of Concern, VOC), так само як варіанти альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) і гамма (P.1).

Дельта-варіант теж має кілька мутацій, що типово для коронавірусу. Іноді ці мутації посилюють вірус, дозволяючи йому обходити дію вакцини, іноді його послаблюють, а часто різниця є несуттєвою.

Точні функції дельта-мутацій ще не досліджені науковцями. На сьогодні, однак, відомо, що вони дозволяють вірусу легше проникати у клітини організму і уникати деяких імунних реакцій, зазначила у розмові з DW клінічна епідеміологиня з Лондонського університету королеви Марії Діепті Гурдасані. Окрім дельта, існує також варіант "дельта плюс" (або AY.1). За словами Гурдасані, цей варіант є ще заразнішим і стійкішим до затверджених вакцин, але, як повідомляє сайт PANGO Lineages, досі він практично не встиг поширитися.

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Наскільки поширений дельта-варіант?

Дельта-варіант дедалі більше поширюється у всьому світі. За даними ВООЗ, до цього часу його виявили вже у понад 80 країнах - і ця тенденція зростає. Про найбільшу кількість випадків повідомляє Великобританія, де варіант вже ідентифіковано понад 46 тисяч разів (станом на 17 червня 2021 р. - Ред.). За даними ініціативи Gisaid, далі слідують Індія, США та Німеччина.

Чи є дельта-варіант більш заразним?

Наукових досліджень з цього приводу поки що небагато. Представниця ВООЗ Марія ван Керкхове написала у Twitter, що дельта-варіант є більш заразним, ніж варіант альфа і коронавірус "дикого типу".

Статистика Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE) також свідчить про вищу ймовірність зараження. У період з 2 по 9 червня кількість заражень стрімко зросла на 30 тисяч. Це відбувається паралельно зі зростанням поширення дельта-варіанту. Понад 90 відсотків осіб з позитивним тестом на коронавірус у Великобританії підхопили саме дельта-варіант. Згідно з одним із досліджень PHE, шанс заразитися цим варіантом у домогосподарстві є на 64 відсотки вищим порівняно з альфа-варіантом коронавірусу.

Це також підтверджує Гурдасані. "В Індії ми виявили, що дельта-варіант поширювався швидше, ніж альфа-варіант, який вперше був виявлений у Великобританії. І це викликає занепокоєння, оскільки ми вже знали, що альфа-варіант є більш заразним у порівнянні з коронавірусом "дикого типу", - каже Гурдасані і додає, що дельта-варіант може бути утричі заразнішим.

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Дельта-мутація більш летальна?

Поки що існує недостатньо наукових даних про те, чи справді дельта-варіант спричиняє більше смертей, ніж інші. Але одне вже можна сказати точно: за даними PHE, є летальні випадки від дельта-варіанту осіб, раніше вакцинованих проти COVID-19. Семеро осіб померли через 21 день після першої дози вакцини, і ще дванадцять - через понад два тижні після отримання другої.

За тими ж даними, інфекції дельта-варіантом призводять до більшої кількості госпіталізацій пацієнтів порівняно з альфа-варіантом. Кількість госпіталізацій у Великобританії нещодавно стрімко зросла: понад 1300 осіб були госпіталізовані з 7 по 13 червня з COVID-19 - на 43 відсотки більше, ніж тижнем раніше.

Дивитись відео 02:40 Поділитись Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3shRS Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)

Однак щодо летальних випадків, то тут важлива сукупність факторів, наприклад, наявність попередніх хвороб. "Нам потрібна додаткова інформація, щоб визначити, чи це сам варіант чи сукупність факторів", - каже ван Керкхове з ВООЗ. Перевантажені лікарні також можуть призвести до того, що люди не отримували необхідної допомоги і померли.

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Чи захищають вакцини від дельта-варіанту?

За наявною зараз інформацією, вакцина BioNTech/Pfizer та вакцина AstraZeneca захищають від важкого перебігу дельта-варіанту, хоча ефект захисту менший, ніж проти "дикого типу" та альфа-варіанту. Згідно з дослідженням, яке ще має пройти наукову перевірку, дві дози вищезазначених вакцин забезпечують надійний захист від госпіталізації. BioNTech/Pfizer захищає на 94 відсотки від госпіталізації після введення першої дози та на 96 відсотків після другої. Люди, щеплені вакциною AstraZeneca, на 71 відсоток захищені від госпіталізації після першої дози і на 92 відсотки після другої.

Вакцини від Biontech/Pfizer та AstraZeneca захищають і від дельта-варіанту

Згідно з британським дослідженням, вакцини також захищають від симптоматичної реакції на можливу інфекцію дельта-варіантом. BioNTech/Pfizer захищає на 36 відсотків від появи симптомів після першої дози та на 88 відсотків після другої. У вакцини AstraZeneca - 30 відсотків захисту від симптомів після першої дози та 67 відсотків після другої. Ці перші результати дослідження показують, що дельта-варіант, в принципі, більш стійкий до вакцин, але повна вакцинація продовжує забезпечувати сильний захист.

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Чи винен дельта-варіант у погіршенні ситуації в Індії та Великобританії?

Дельта-варіант домінує у пандемічній статистиці як в Індії, так і у Великобританії, пише епідемолог Ерік Фейгл-Дінг у Twitter. Чи дельта-варіант головним чином відповідає за ситуацію в Індії, поки що не може бути науково доведено. Але Індія - одна з країн, що найбільше постраждала від пандемії. На сьогодні там зареєстровано понад 29 мільйонів випадків інфікування, і система охорони здоров'я значною мірою перевантажена. За останніми даними, лютує дельта-варіант і в Росії.

В інтерв'ю DW Діпті Гурдасані сказала, що бачить кілька причин масового поширення коронавірусу в Індії: "Гадаю, що це було поєднання дуже пізньої реакції уряду та свого роду надмірної впевненості, що вже було досягнуто колективного імунітету".

Ситуація у Великобританії останнім часом почала стрімко погіршуватись, і семиденний показник захворюваності, який на початку травня був меншим за 20, за тиждень зріс до понад 70 нових інфекцій на 100 тисяч жителів. Наскільки швидко зараз поширюється дельта-варіант, може підказати загальна кількість нових інфекцій у Великобританії: 55216 випадків у період з 10 по 16 червня. Це збільшення майже на третину порівняно з попереднім тижнем.

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Які симптоми дельта-варіанту?

Згідно з першими даними з Великобританії, симптоми, які викликає дельта-варіант, відрізняються від симптомів інших типів коронавірусу. Згідно з даними британського додатку для смартфонів Zoe, хворі скаржились на головний біль, біль у горлі, нежить та лихоманку, а іноді також кашель. "Це більше схоже на сильну застуду", - коментує вчений і співзасновник компанії-розробника додатку Zoe Тім Спектор. Це може призвести до того, що люди вважатимуть симптоми простою застудою і продовжуватимуть заражати інших. Саме тому слід пройти обстеження і залишатися вдома, радить Спектор. Симптоми, особливо у період полінозу, легко сплутати.

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Як можна захиститися від дельта-мутації?

Загальновідомі правила гігієни, такі як дотримання дистанції у півтора метра, миття рук, носіння захисних масок та вентиляція приміщень захищають від усіх раніше відомих варіантів коронавірусу, включаючи дельта-варіант, відповіли на запит DW у німецькому Інституті Роберта Коха (RKI). Крім того, вакцини від BioNTech/Pfizer та AstraZeneca також захищають від цієї мутації, навіть якщо захист дещо нижчий, ніж проти інших варіантів.

Соціальна дистанція допомагає і у боротьбі з поширенням дельта-варіанту

Крім того, слід уникати поїздок до зон, де фіксують спалах мутації. Від початку пандемії саме подорожі сприяють поширенню COVID-19 та його різновидів.