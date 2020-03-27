 Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу? | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 24.06.2021

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Світ

Наскільки небезпечений дельта-варіант коронавірусу?

В Україні зафіксовували перші випадки COVID-19, викликані новим дельта-варіантом коронавірусу. Наскільки заразна і небезпечна ця мутація? Чи дієві проти неї вакцини? Про це - у матеріалі DW.

Щеплення в Індії

Щеплення в Індії вакциною COVAXIN

Що таке дельта-варіант?

Дельта-варіант коронавірусу, який також називають B.1.617.2, вперше був зафіксований у жовтні 2020 року в індійському штаті Махараштра і відтоді стрімко поширився в Індії та у світі. Спочатку його називали індійським варіантом, але зараз офіційно він носить назву дельта-варіант. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) у травні цього року класифікувала його як "варіант, що викликає занепокоєння" (Variant of Concern, VOC), так само як варіанти альфа (B.1.1.7), бета (B.1.351) і гамма (P.1).

Дельта-варіант теж має кілька мутацій, що типово для коронавірусу. Іноді ці мутації посилюють вірус, дозволяючи йому обходити дію вакцини, іноді його послаблюють, а часто різниця є несуттєвою.

Точні функції дельта-мутацій ще не досліджені науковцями. На сьогодні, однак, відомо, що вони дозволяють вірусу легше проникати у клітини організму і уникати деяких імунних реакцій, зазначила у розмові з DW клінічна епідеміологиня з Лондонського університету королеви Марії Діепті Гурдасані. Окрім дельта, існує також варіант "дельта плюс" (або AY.1). За словами Гурдасані, цей варіант є ще заразнішим і стійкішим до затверджених вакцин, але, як повідомляє сайт PANGO Lineages, досі він практично не встиг поширитися.

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Наскільки поширений дельта-варіант?

Дельта-варіант дедалі більше поширюється у всьому світі. За даними ВООЗ, до цього часу його виявили вже у понад 80 країнах - і ця тенденція зростає. Про найбільшу кількість випадків повідомляє Великобританія, де варіант вже ідентифіковано понад 46 тисяч разів (станом на 17 червня 2021 р. - Ред.). За даними ініціативи Gisaid, далі слідують Індія, США та Німеччина.

Infografik Karte Erfasste Fälle der Delta-Variante weltweit UK

Чи є дельта-варіант більш заразним?

Наукових досліджень з цього приводу поки що небагато. Представниця ВООЗ Марія ван Керкхове написала у Twitter, що дельта-варіант є більш заразним, ніж варіант альфа і коронавірус "дикого типу".

Статистика Служби громадської охорони здоров'я Англії (PHE) також свідчить про вищу ймовірність зараження. У період з 2 по 9 червня кількість заражень стрімко зросла на 30 тисяч. Це відбувається паралельно зі зростанням поширення дельта-варіанту. Понад 90 відсотків осіб з позитивним тестом на коронавірус у Великобританії підхопили саме дельта-варіант. Згідно з одним із досліджень PHE, шанс заразитися цим варіантом у домогосподарстві є на 64 відсотки вищим порівняно з альфа-варіантом коронавірусу.

Це також підтверджує Гурдасані. "В Індії ми виявили, що дельта-варіант поширювався швидше, ніж альфа-варіант, який вперше був виявлений у Великобританії. І це викликає занепокоєння, оскільки ми вже знали, що альфа-варіант є більш заразним у порівнянні з коронавірусом "дикого типу", - каже Гурдасані і додає, що дельта-варіант може бути утричі заразнішим.

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Дельта-мутація більш летальна? 

Поки що існує недостатньо наукових даних про те, чи справді дельта-варіант спричиняє більше смертей, ніж інші. Але одне вже можна сказати точно: за даними PHE, є летальні випадки від дельта-варіанту осіб, раніше вакцинованих проти COVID-19. Семеро осіб померли через 21 день після першої дози вакцини, і ще дванадцять - через понад два тижні після отримання другої.

За тими ж даними, інфекції дельта-варіантом призводять до більшої кількості госпіталізацій пацієнтів порівняно з альфа-варіантом. Кількість госпіталізацій у Великобританії нещодавно стрімко зросла: понад 1300 осіб були госпіталізовані з 7 по 13 червня з COVID-19 - на 43 відсотки більше, ніж тижнем раніше.

Дивитись відео 02:40

Поховальні вогнища в Індії: померлих від COVID-19 спалюють на вулицях (28.04.2021)

Однак щодо летальних випадків, то тут важлива сукупність факторів, наприклад, наявність попередніх хвороб. "Нам потрібна додаткова інформація, щоб визначити, чи це сам варіант чи сукупність факторів", - каже ван Керкхове з ВООЗ. Перевантажені лікарні також можуть призвести до того, що люди не отримували необхідної допомоги і померли.

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Чи захищають вакцини від дельта-варіанту?

За наявною зараз інформацією, вакцина BioNTech/Pfizer та вакцина AstraZeneca захищають від важкого перебігу дельта-варіанту, хоча ефект захисту менший, ніж проти "дикого типу" та альфа-варіанту. Згідно з дослідженням, яке ще має пройти наукову перевірку, дві дози вищезазначених вакцин забезпечують надійний захист від госпіталізації. BioNTech/Pfizer захищає на 94 відсотки від госпіталізації після введення першої дози та на 96 відсотків після другої. Люди, щеплені вакциною AstraZeneca, на 71 відсоток захищені від госпіталізації після першої дози і на 92 відсотки після другої.

Вакцини від Biontech/Pfizer та AstraZeneca захищають і від дельта-варіанту

Вакцини від Biontech/Pfizer та AstraZeneca захищають і від дельта-варіанту

Згідно з британським дослідженням, вакцини також захищають від симптоматичної реакції на можливу інфекцію дельта-варіантом. BioNTech/Pfizer захищає на 36 відсотків від появи симптомів після першої дози та на 88 відсотків після другої. У вакцини AstraZeneca - 30 відсотків захисту від симптомів після першої дози та 67 відсотків після другої. Ці перші результати дослідження показують, що дельта-варіант, в принципі, більш стійкий до вакцин, але повна вакцинація продовжує забезпечувати сильний захист.

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Чи винен дельта-варіант у погіршенні ситуації в Індії та Великобританії?

Дельта-варіант домінує у пандемічній статистиці як в Індії, так і у Великобританії, пише епідемолог Ерік Фейгл-Дінг у Twitter. Чи дельта-варіант головним чином відповідає за ситуацію в Індії, поки що не може бути науково доведено. Але Індія - одна з країн, що найбільше постраждала від пандемії. На сьогодні там зареєстровано понад 29 мільйонів випадків інфікування, і система охорони здоров'я значною мірою перевантажена. За останніми даними, лютує дельта-варіант і в Росії.

В інтерв'ю DW Діпті Гурдасані сказала, що бачить кілька причин масового поширення коронавірусу в Індії: "Гадаю, що це було поєднання дуже пізньої реакції уряду та свого роду надмірної впевненості, що вже було досягнуто колективного імунітету".

Ситуація у Великобританії останнім часом почала стрімко погіршуватись, і семиденний показник захворюваності, який на початку травня був меншим за 20, за тиждень зріс до понад 70 нових інфекцій на 100 тисяч жителів. Наскільки швидко зараз поширюється дельта-варіант, може підказати загальна кількість нових інфекцій у Великобританії: 55216 випадків у період з 10 по 16 червня. Це збільшення майже на третину порівняно з попереднім тижнем.

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Які симптоми дельта-варіанту?

Згідно з першими даними з Великобританії, симптоми, які викликає дельта-варіант, відрізняються від симптомів інших типів коронавірусу. Згідно з даними британського додатку для смартфонів Zoe, хворі скаржились на головний біль, біль у горлі, нежить та лихоманку, а іноді також кашель. "Це більше схоже на сильну застуду", - коментує вчений і співзасновник компанії-розробника додатку Zoe Тім Спектор. Це може призвести до того, що люди вважатимуть симптоми простою застудою і продовжуватимуть заражати інших. Саме тому слід пройти обстеження і залишатися вдома, радить Спектор. Симптоми, особливо у період полінозу, легко сплутати.

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Infografik Symptome von COVID-19, Grippe und Erkältung UK

Як можна захиститися від дельта-мутації?

Загальновідомі правила гігієни, такі як дотримання дистанції у півтора метра, миття рук, носіння захисних масок та вентиляція приміщень захищають від усіх раніше відомих варіантів коронавірусу, включаючи дельта-варіант, відповіли на запит DW у німецькому Інституті Роберта Коха (RKI). Крім того, вакцини від BioNTech/Pfizer та AstraZeneca також захищають від цієї мутації, навіть якщо захист дещо нижчий, ніж проти інших варіантів.

Соціальна дистанція у Сантьяго

Соціальна дистанція допомагає і у боротьбі з поширенням дельта-варіанту

Крім того, слід уникати поїздок до зон, де фіксують спалах мутації. Від початку пандемії саме подорожі сприяють поширенню COVID-19 та його різновидів.

  • Вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Глибока жалоба по всій країні

    Пандемія COVID-19 стрімко поширюється в Індії. 25 квітня кількість нових випадків заражень за добу сягнула рекордних 352 тисяч - поки що таких показників не було в жодній іншій країні світу. Лише за останні три доби в Індії інфікувався понад один мільйон осіб. На фото: вбиті горем родичі пацієнта, що помер від коронавірусної хвороби, біля однієї з лікарень в індійському Ахмадабаді.

  • Хворі на COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Переповнені лікарні

    Пацієнти з COVID-19 чекають своєї черги у лікарні в Нью-Делі. Чимало медичних закладів у країні переповнені. "Нам бракує ліжок, кисню, ліків, - розповідає DW індійський лікар, директор мережі клінік Шухін Баяй. - Ми вимушені відмовляти хворим. Те, що відбувається в країні, - це просто апокаліпсис".

  • Хворий на COVID лежить у моторикші в Ахмадабаді

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Рикша замість кімнати очікування

    Чимало хворих все ж таки вирушають до лікарні - але багатьом доводиться годинами чекати прийому перед будівлями клінік, як, наприклад, цьому чоловікові на фото в моторикші в Ахмадабаді. Але цьому хворому ще пощастило: йому дістався дефіцитний кисневий балон. Лише в Делі, за офіційними даними, бракує близько 5000 ліжок у відділах інтенсивної терапії.

  • Родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядній станції у Аллахабаді

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Боротьба за кисень

    Подібну картину, як в Праяграджі (на фото), можна побачити по всій країні: родичі хворих товпляться з порожніми кисневими балонами на зарядних станціях. На чорному ринку кисень уже продається за завищеними цінами. Уряд не виключає можливості зупинки нафтопереробних та інших заводів, які використовують кисень для свого виробництва. Замість цього його постачатимуть до лікарень.

  • Пожежа в реанімації лікарні у передмісті Мумбая

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Пожежа в реанімації

    В одній із лікарень у передмісті Мумбая 23 квітня спалахнула пожежа. Її причини досі не відомі. Повністю згоріло відділення інтенсивної терапії, 13 хворих на COVID-19 загинули. Пожежі - не рідкість у Індії, у тому числі й у лікарнях. Серед причин найчастіше - погане або застаріле обладнання. Заходи пожежної безпеки у цих закладах недостатні, наприклад, майже ніде нема аварійних виходів.

  • Перевантажені крематорії у Делі

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Перевантажені крематорії

    Від початку пандемії внаслідок коронавірусної хвороби померли вже понад 197 тисяч жителів Індії. Щодня кількість жертв зростає на понад 2500. Єдиним видом поховання, яке дозволяє індуїзм, є кремація. Але в багатьох регіонах країни, як на цьому фото, зробленому в Делі, крематорії насилу справляються зі спалюванням тіл.

  • Подвійний мутант: індійський варіант коронавірусу

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    "Подвійний мутант": індійський варіант коронавірусу

    Ситуацію у країні ускладнює стрімке поширення особливо заразної подвійної мутації коронавірусу - варіанту B.1.617. З огляду на це чимало держав закрили свої кордони для тих, хто прибуває з Індії, і застерігають від подорожей до цієї країни. У США це стосується навіть щеплених від коронавірусу.

  • В очікуванні щеплення

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    В очікуванні щеплення

    В Індії проживає понад 1,3 мільярда осіб, але лише незначна частина - менше двох відсотків дорослого населення - вже були щеплені. При цьому країна є одним із найбільших виробників вакцин у світі. Але далеко не відразу індійські фармацевтичні фірми отримали розпорядження уряду забезпечити передусім внутрішній попит. З 1 травня вакцини повинні бути доступні всім жителям країни старше 18 років.

  • Прочани виконують ритуал купання в Гангу, 12 квітня

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Прочани під час пандемії

    Експерти вбачають причину стрімкого поширення в Індії коронавірусу не тільки у низьких темпах вакцинації: збільшенню кількості інфікованих сприяють також масові релігійні, політичні та спортивні заходи у країні. У Кумбха Меле, обряді масового паломництва, взяли участь кілька мільйонів індусів. Під час ритуалу купання в Гангу ніхто не носив масок і не дотримувався дистанції.

  • Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (у центрі ліворуч) під час передвибочих заходів у Колкаті

    Коронавірус лютує в Індії: "Це просто апокаліпсис"

    Виборча кампанія замість антивірусних заходів

    Політики теж подавали радше поганий приклад. У штаті Західна Бенгалія на початку квітня відбулися місцеві вибори. Під час передвиборчої кампанії в мегаполісі Колката провели масові заходи за участі провідних політиків. Серед них був і прем'єр-міністр країни Нарендра Моді - його вітав щільний багатотисячний натовп прихильників.

    Автор: Томас Лачан


Дивитись відео 06:21

BioNTech/Pfizer, AstraZeneca та інші - яка вакцина проти COVID-19 найкраща? (28.05.2021)

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