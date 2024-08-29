Нардепа Дмитрука оголосили в міжнародний розшук

В Офісі генпрокурора кажуть, що депутат Артем Дмитрук був викликаний на допит до слідчого, однак у встановлений час не з'явився і не повідомив причину неявки. За даними ДБР, він нелегально покинув Україну.

Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило в міжнародний розшук депутата Верховної Ради України Артема Дмитрука, якого підозрюють у нападах на громадян і який нелегально покинув Україну.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора оголосили в міжнародний розшук підозрюваного в нападах на громадян чинного народного депутата", - йдеться у повідомленні ДБР у Facebook у четвер, 29 серпня. Прізвище нардепа не вказується, але правоохоронці опублікували його фото.

У повідомленні Офісу генпрокурора уточнили, що нардепа підозрюють в нападах на військового та правоохоронця. Там зазначили, що депутата викликали на допит до слідчого, однак у встановлений час він не з'явився і не повідомив причину неявки.

За даними ДБР, під час перебування в Одесі підозрюваний разом зі спільниками напав на правоохоронця, який виконував на той момент свої службові обов'язки. "При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти у нього зброю", - йдеться у повідомленні.

Ще в одному випадку, в Києві у депутата виникла суперечка з одним чоловіком, під час якої він завдав тому кількох ударів, зокрема в голову.

Підозра Артему Дмитруку та втеча нардепа з України

25 вересня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив Дмитруку про підозру за двома епізодами: побиття військового в Києві та нападу на співробітника правоохоронного органу в Одесі.

Сам нардеп, відомий відстоюванням інтересів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), відкидає звинувачення та пов'язує їх зі своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри".

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що 24 серпня Дмитрук незаконно виїхав з України в Молдову, а звідти - в Італію. Парламентар називав інформацію про те, що він і його родина перебували в Молдові, "вкидом", але не уточнив, де знаходиться і чи покидав Україну.

Згодом ДБР підтвердило, що Дмитрук незаконно перетнув державний кордон з Молдовою. А Костін закликав його повернутися в Україну та дати свідчення слідчому, зазначаючи, що в іншому разі буде запущений механізм оголошення в розшук і подальшої екстрадиції з країни, у якій депутат наразі перебуває. За словами генпрокурора, Дмитрук "подорожує з однієї країни в іншу", а серед тих, хто допомагав йому перетнути кордон, можуть бути посадовці різних державних структур.

31-річний Дмитрук є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. У листопаді 2022 року його виключили з фракції провладної партії "Слуга народу". Після цього він увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України".