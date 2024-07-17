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КорупціяУкраїна

Підозра у корупції: суд обрав Задорожньому запобіжний захід

Дмитро Шварц
17 липня 2024 р.

Суд обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Задорожньому, якого підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за неперешкоджання в проведенні ремонту об'єктів інфраструктури в Сумській області.

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Суд (символічне фото)
Нардепа Миколу Задорожнього підозрюють у вимаганні неправомірної вигодиФото: picture alliance/imageBROKER

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід народному депутату України Миколі Задорожньому, який отримав підозру від антикорупційних органів у вимаганні неправомірної вигоди. Суд визначив для нього понад три мільйони гривень застави, повідомило Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) у середу, 17 липня.

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Нагадаємо, 15 липня стало відомо, що правоохоронці повідомили Задорожньому про підозру у тому, що він вимагав неправомірну вигоду за неперешкоджання в проведенні тендеру щодо ремонту об'єктів інфраструктури в Сумській області. За версією слідства, підозрюваний вимагав 14 відсотків від суми грошей, які було виділено на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області. З них 10 відсотків призначалися йому особисто, а чотири відсотки - для місцевих правоохоронців, які за це не повинні були перешкоджати освоєнню виділених грошей. Згідно з версією слідства, йдеться про 3,4 мільйона гривень. 

Того ж дня народного депутата виключили з партії "Слуга народу". 

Задорожній з травня 2024 року є головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо використання грошей держбюджету на облаштування фортифікацій на фронті, виготовлення та закупівлю безпілотників.

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