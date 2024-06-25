Скандал у Дніпрі: нардепу Тищенку повідомили про підозру

Генеральний прокурор України Андрій Костін за фактом незаконного позбавлення волі людини повідомив про підозру чинному народному депутату Миколі Тищенку.

"За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у місті Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу", - повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у вівторок, 25 червня.

Також зазначається, що Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання нардепу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"Крім того, у зв’язку із згаданими подіями повідомлено про підозру ще одній особі, яка брала активну участь у протиправних діях, за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України. Продовжуються заходи з встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення. Слідчі дії тривають", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснюється Державним бюро розслідувань (ДБР), яке повідомило, що у депутата вже провели обшуки.

Нагадаємо, на початку 2023 року депутата Верховної Ради Тищенка, який був заступником керівника фракції партії "Слуга народу", звільнили з посади у фракції та виключили з лав політичної сили. Причиною цього рішення стала його поїздка до Таїланду, яка суперечила чинним правилам виїзду державних службовців за кордон.