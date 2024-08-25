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ДБР розслідує незаконний виїзд нардепа Дмитрука з України

Степан Смишляєв
25 серпня 2024 р.

Слідчі проводять обшуки у прикордонників, які могли сприяти незаконному виїзду з України нардепа Артема Дмитрука. У неділю йому повідомили про підозри за побиття військового і правоохоронця.

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Народний депутат Артем Дмитрук
Народний депутат Артем Дмитрук Фото: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/IMAGO

Невдовзі після появи інформації про те, що з України утік депутат Верховної Ради Артем Дмитрук, якому у неділю, 25 серпня, повідомили про підозри, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом.

Як зазначають у Бюро, в Одесі працює слідчо-оперативна група ДБР, яка вивчає, яким чином нардеп перетнув кордон та хто йому у цьому допомагав.

"Вже відбулися обшуки у цивільних осіб та працівників Державної прикордонної служби, які, ймовірно, сприяли депутату в незаконному перетину кордону. Наразі вирішується питання про повідомлення про підозри", - повідомили в Бюро.

Хоча правоохоронці не називають прізвища нардепа, одразу декілька українських медіа повідомляють, що йдеться саме про Дмитрука.

У чому підозрюють Дмитрука

У неділю генеральний прокурор Андрій Костін повідомив Артему Дмитруку про підозру за двома епізодами: побиття військового в Києві і нападу на співробітника правоохоронного органу в Одесі.

Йому інкримінують одразу декілька правопорушень: напади групою осіб на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганство.

Сам нардеп, який відомий відстоюванням інтересів Української православної церкви Московського патріархату, відкидає звинувачення і пов'язує їх із своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри".

За даними ЗМІ, напередодні він виїхав з України в Молдову, а звідти - вилетів в Італію. Парламентар назвав інформацію про те, що він і його родина перебували в Молдові, "вкидом", але не уточнив, де перебуває і чи покидав Україну.

 

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