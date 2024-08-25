Побиття військового: нардепу Дмитруку повідомили про підозру

Артема Дмитрука підозрюють у побитті військового в Києві і нападі на правоохоронця в Одесі. Сам нардеп пов'язує підозри з тим, що він захищає інтереси УПЦ МП. За даними ЗМІ, Дмитрук утік з України.

Генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному депутату Верховної Ради за напади групою осіб на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганство, повідомив у неділю, 25 серпня, Офіс генерального прокурора.

У прокуратурі не уточнили прізвище нардепа, але інші парламентарі, зокрема Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"), підтвердили, що йдеться саме про Артема Дмитрука (група "Відновлення України").

Пізніше Дмитрук також підтвердив у своєму Telegram-каналі, що повідомлення Офісу генпрокурора стосувалося його, але заявив, що "жодних підозр ніхто мені не вручав". При цьому про спроби правоохоронців вручити йому підозру він писав ще у суботу, 24 серпня. За твердженнями нардепа, його шукали у місцях проживання в Києві та Одесі, а також у монастирях.

У чому підозрюють нардепа

В Офісі генпрокурора зазначили, що Дмитрука підозрюють за кількома епізодами. Один з них стосується ситуації в Києві, коли нардеп "під час суперечки з військовим завдав останньому декілька ударів, зокрема, в область голови".

Прокурори не уточнили, коли саме парламентар побив військового, але ймовірно, йдеться про події жовтня 2023 року. Тоді Дмитрук разом з іншим нардепом Олександром Куницьким ("Слуга народу") зчинили бійку у Києві з чоловіком, який виявився військовим.

Тоді Дмитрук заявив, що вони прибули у бізнес-центр "Протасов" "для перевірки роботи шахрайського кол-центру", а чоловік їх нібито провокував. Постраждалий казав, що Дмитрук та Куницький почали штовхати й бити його на вулиці, звинувативши у шахрайстві, пише hromadske.

Інший епізод, за яким підозрюють нардепа, стосується нападу групою осіб в Одесі на співробітника правоохоронного органу, у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. "При цьому народний депутат умисно заподіяв правоохоронцю тілесні ушкодження та намагався викрасти зброю", - стверджують в Офісі генпрокурора.

Там не наводять інформації і про час цих подій. Раніше ЗМІ повідомляли про декілька конфліктів Дмитрука в Одесі за участі правоохоронців. Зокрема, у січні 2022 року влаштував бійку на засіданні земельної комісії Одеської міської ради. Тоді травми різного ступеня тяжкості отримали кілька працівників міськради та муніципальної безпеки, повідомляла "Думская".

ЗМІ: Дмитрук утік з України

За даними видання "Українська правда", 24 серпня нардеп незаконно покинув територію України. Видання пише, що того ж дня Дмитрук вилетів з Молдови в Італію.

Сам парламентар назвав інформацію про те, що він і його родина перебували в Молдові, "вкидом", але не уточнив, де перебуває і чи покидав Україну.

Підозри правоохоронців він пов'язує із своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри". Дмитрук відомий послідовним відстоюванням інтересів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Він активно критикував ухвалення закону, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих з Російською православною церквою, і називав його "забороною православ'я".

Зауважимо, що через вказані підозри нардепа викликали до Державного бюро розслідувань для проведення слідчих та процесуальних дій на 29 і 30 серпня.