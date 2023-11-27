Заборона УПЦ МП: у "Чесно" дізнались, які нардепи блокують

Законопроєкт про заборону в Україні Московського патріархату блокують депутати з колишньої ОПЗЖ і "слуги народу".

Із 44 народних депутатів, які блокують законопроєкт про заборону Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) в Україні, переважна більшість належить до забороненої на час воєнного стану "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ), а ще майже половина - з провладної "Слуги народу".

Як ідеться в розслідуванні громадського руху "Чесно", ці депутати вимагають у голови Верховної Ради Руслана Стефанчука звернутися до "Венеційської комісії" щодо урядової ініціативи.

"Примітно, що підписантами звернення стала низка одіозних нардепів: Юрій Бойко, Сергій Льовочкін (депутатська група "Платформа за життя та мир", колишня ОПЗЖ. - Ред.), Артем Дмитрук, Євген Шевченко (група "Відновлення України"), Максим Бужанський, Георгій Мазурашу, Павло Халімон (фракція "Слуга народу") та інші. Зауважимо, що більшість підписантів мають керівні посади як на рівні парламентських комітетів, так і на фракційному рівні", - зазначає "Чесно".

Так, автором ініціативи виступив перший заступник голови фракції "Слуги народу" Андрій Мотовиловець. Підписи під зверненням поставили ще троє заступників голови фракції - Артем Культенко, Максим Ткаченко та Ольга Савченко, а також голова податкового комітету Данило Гетманцев і в.о. голови комітету з питань свободи слова Євгеній Брагар.

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Як зазначають в "Чесно", таке звернення може значно відкласти розгляд законопроєкту в другому читанні.

Раніше нардепи вже робили спробу заблокувати розгляд ініціативи. Тоді до законопроєкту про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором, нардепи подали близько 1200 поправок. Значна частина з них є "поправковим спамом" авторства депутатів Шевченка та Дмитрука, зауважують в "Чесно". Частину правок подали "слуги народу" Халімон, Брагар і Сергій Литвиненко. Також кілька десятків правок подав Бойко.

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