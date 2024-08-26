ДБР підтвердило, що Дмитрук нелегально перетнув кордон

Нардеп Артем Дмитрук справді нелегально перетнув кордон, підтвердили в ДБР. Наразі слідчі шукають тих, хто міг допомогти йому виїхати за межі держави.

Державне бюро розслідувань (ДБР) підтвердило, що один із чинних народних депутатів дійсно нелегально перетнув кордон й виїхав з України. Про це у понеділок, 26 серпня, в ефірі національного телемарафону повідомила радниця з питань комунікацій ДБР Тетяна Сапьян, відповідаючи на запитання щодо нардепа Артема Дмитрука.

"В Одесі працюють оперативні групи ДБР. Туди на місце події навіть виїхали працівники центрального апарату бюро безпосередньо. І наразі можна говорити, що встановлено: дійсно чинний нардеп перетнув незаконно і нелегально держкордон. Ці факти уже встановлені", - зазначила Сапьян, яку цитує агенція "Укрінформ" .

Слідчих цікавить, хто міг допомогти Дмитруку нелегально виїхати за кордон

Водночас, за словами речниці ДБР, поки зарано говорити про підозру щодо незаконного перетину кордону і депутату, і іншим особам, які, імовірно, були причетні до цього правопорушення.

"Зараз слідство збирає усі дані. Одна людина не могла просто так взяти і перетнути нелегально кордон. Але також ми маємо розуміти, що це потрібно довести юридично. І підозра оголошується працівникам інших служб, наприклад, не лише чинному депутату, лише тоді, коли є доказова база", - зазначила Сапьян. Тож речниця ДБР запевнила, що слідчо-оперативна група зробить все можливе для того, щоб встановити тих, хто допомагав чинному нардепу нелегально перетнути кордон.

ДБР: Дмитрук дійсно потрапив у Молдову

"Ми дійсно підтверджуємо те, що він перетнув кордон і потрапив у Молдову. Щодо подальшого його пересування, щоб не бути голослівними чи дати не зовсім достовірну інформацію, попрошу трохи зачекати. Як тільки буде зрозуміло, куди і коли саме він полетів, о якій годині - ми обов’язково про це повідомимо", - зазначила вона.

Напередодні повідомлялося, що правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження щодо можливої організації незаконного перетину кордону народним депутатом. Українські ЗМІ писали, що Дмитрук нібито незаконно виїхав за кордон 24 серпня, опинившись саме в Молдові.

У ВР кажуть, що у відрядження Дмитрука не відправляли, а Зеленський вимагає дій від відповідних органів

Водночас у Апараті Верховної Ради України 26 серпня заявили, що Артем Дмитрук не мав їхати за кордон у відрядження. "Інформуємо, що народний депутат України Артем Дмитрук у відрядження за кордон не направлявся", - ідеться в повідомленні пресслужби Апарату .

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 26 серпня провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів - імовірно, на тлі подій довкола Дмитрука. У нараді також взяли участь генпрокурор і керівник Державної прикордонної служби України. "Були доповіді щодо протидії колаборантам, стосовно кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України. Окремо розглянули питання щодо кордону, щодо фактів незаконного перетину - доповідали Клименко (міністр внутрішній справ Ігор Клименко. - Ред.), Малюк (очільник СБУ Василь Малюк. - Ред.), Сухачов (директор ДБР Олексій Сухачов. - Ред.)", - повідомив Зеленський.

Також в ході наради керівники Національного антикорупційного бюро, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного агентства з питань запобігання корупції доповіли щодо антикорупційної програми та стану необхідних, додав він.

"За два тижні повинні напрацювати й представити чіткий план розв’язання проблемних питань - усі вони абсолютно зрозумілі. Потрібні дії", - наголосив Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні .

Підозра Дмитруку

25 вересня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив Артему Дмитруку про підозру за двома епізодами: побиття військового в Києві і нападу на співробітника правоохоронного органу в Одесі. Йому інкримінують одразу декілька правопорушень: напади групою осіб на правоохоронця та військового, замах на викрадення вогнепальної зброї, спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганство.

Сам нардеп, який відомий відстоюванням інтересів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), відкидає звинувачення і пов'язує їх із своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри".

Раніше українські ЗМІ повідомляли, що 24 серпня Дмитрук незаконно виїхав з України в Молдову, а звідти - в Італію. Парламентар називав інформацію про те, що він і його родина перебували в Молдові, "вкидом", але не уточнив, де перебуває і чи покидав Україну.