На Сумщині загинув прикордонник

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини дня16 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини 16 травня (час київський).

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510 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації, йдеться у повідомленні міністерства економіки, передають "Українськi Новини". "Більше ніж половина з них (303) поновили свою діяльність на безпечних територіях. Ще 50 здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій і почнуть працювати найближчим часом. Також 192 підприємства готуються до переїзду найближчим часом і перебувають на різних стадіях транспортування", - йдеться у ньому.

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За минулі 2 місяці близько 60 тисяч мешканців Мелітополя (що становить понад половину населення) залишили місто. Такі дані навів очільник міста Іван Федорів у ефірі єдиного телемарафону.

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На Сумщині під час бою з російською ДРГ загинув прикордонник. Про це повідомляє Глухівська міська рада. 44-річний головний сержант Олександр Поповченко отримав смертельне поранення під час спроби російських військ прорвати кордон.