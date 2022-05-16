На Сумщині загинув прикордонник

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82-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 16 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну в Україні, зокрема хроніку подій першої половини дня16 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини 16 травня (час київський).
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510 підприємств переміщено із зони бойових дій у безпечні локації, йдеться у повідомленні міністерства економіки, передають "Українськi Новини". "Більше ніж половина з них (303) поновили свою діяльність на безпечних територіях. Ще 50 здійснюють монтаж обладнання та підключення комунікацій і почнуть працювати найближчим часом. Також 192 підприємства готуються до переїзду найближчим часом і перебувають на різних стадіях транспортування", - йдеться у ньому.
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За минулі 2 місяці близько 60 тисяч мешканців Мелітополя (що становить понад половину населення) залишили місто. Такі дані навів очільник міста Іван Федорів у ефірі єдиного телемарафону.
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На Сумщині під час бою з російською ДРГ загинув прикордонник. Про це повідомляє Глухівська міська рада. 44-річний головний сержант Олександр Поповченко отримав смертельне поранення під час спроби російських військ прорвати кордон.