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Морські дрони SeaBaby вдарили "Градами" по Кінбурнській косі

Степан Смишляєв
22 травня 2024 р.

Позаминулої ночі "морські малюки" уразили позиції російських окупантів на Кінбурнській косі з реактивних систем залпового вогню "Град", якими їх обладнали.

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Удар українського морського дрона по російському військовому кораблю
Кадри атаки українського морського дрона на російський корабель (архівне фото)Фото: REUTERS

Надводні дрони Sea Baby ("Морський малюк") обладнали реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) "Град", завдяки чому вони тепер можуть вражати сухопутні цілі, повідомили в середу, 22 травня, фандрейзингова платформа United24, яка збирала кошти на виробництво цих дронів, а також віцепрем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

"Позаминулої ночі Sea Baby Служби безпеки України спільно з Військово-морськими силами ЗСУ ефективно відпрацювали з моря по позиціях росіян на Кінбурнській косі", - йдеться у дописі в Telegram.

United24 також оприлюднила кадри з випробувань Sea Baby, оснащених РСЗВ, і безпосередньо з виробництва дронів. 

На рахунку Sea Baby не менше 12 цілей

Вперше про бойове застосування "морських малюків" влітку 2023 року розповів голова СБУ Василь Малюк.

Відтоді вони уразили не менше 12 цілей, зокрема Кримський міст та 11 російських кораблів.

У квітні цього року в СБУ розповіли, що ці дрони модернізували й тепер вони можуть доставити майже тонну вибухівки на відстань в понад тисячу кілометрів і вражати цілі практично в будь-якій точці Чорного моря.

Читайте також: СБУ розповіла про нові морські дрони - "Мамай"

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