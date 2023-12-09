Лінднер вказав на важливість подальшої підтримки України

Підтримка України - це й інвестиція в безпеку Німеччини, вважає міністр фінансів ФРН Лінднер. Тож, попри бюджетну кризу, Берлін має і надалі підтримувати Київ, переконаний німецький урядовець.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) рішуче налаштований не зменшувати підтримку України, попри нинішню бюджетну кризу в ФРН. Відповідну позицію Лінднер озвучив у суботу, 9 грудня, в дописі в соціальній мережі X.

"Щодо всього того, що ми ще маємо і можемо вирішити, я можу погодитися з (канцлером. - Ред.) Олафом Шольцем (Olaf Scholz) лише в одному: підтримка України - це також інвестиція в нашу безпеку", - написав очільник мінфіну ФРН.

"Ми дотримуємося цієї спільної відповідальності у важкі часи", - додав німецький урядовець.

На важливості допомоги Україні наголошував Шольц

У такий спосіб Лінднер підтримав заклик Шольца, що пролунав раніше цього дня на федеральному партійному з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні. Тоді канцлер пообіцяв Україні подальшу допомогу, попри труднощі з федеральним бюджетом.

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Виступаючи перед однопартійцями, Шольц наголосив, що Німеччина має бути в змозі і надалі підтримувати Україну, а можливо, надавати ще більшу допомогу.

Утім, Лінднер, який належить до вільних демократів, не став згадувати інших тез та закликів, що пролунали на партійному заході СДПН. Приміром, делегати з соціал-демократів опосередковано закликали знову призупинити дію так званого "боргового гальма" на наступний рік у зв'язку з бюджетною кризою, щоб принаймні частково покривати дефіцит бюджету запозиченнями.

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Нещодавно Лінднер визнавав, що ця ідея соціал-демократів його ще не переконала, нагадує інформагенція dpa.

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Натомість опозиційний консервативний блок ХДС/ХСС заявив, що знову звернеться до Федерального конституційного суду, якщо дію боргового гальма буде призупинено.

Криза навколо федерального бюджету ФРН

Федеральний Конституційний суд ФРН у Карлсруе 15 листопада постановив, що уряд не мав права направити на інші цілі незатребувані кредити у розмірі 60 мільярдів євро зі спеціального фонду, створеного владою країни у 2021 році для ліквідації наслідків пандемії COVID-19.

Одразу після рішення конституційного суду міністерство фінансів ФРН заморозило видатки з кліматичного та трансформаційного фонду, до якого спочатку направили 60 мільярдів євро з "антиковідного фонду". Однак цього заходу виявилося замало.

Тому 21 листопада мінфін заборонив практично всім німецьким міністерствам і відомствам брати на себе нові фінансові зобов'язання, наприклад укладати договори на реалізацію будь-яких майбутніх проєктів. Обслуговувати дозволено лише поточні, заздалегідь затверджені витрати.