Шольц: ФРН має готуватися до ще більшої підтримки України

За словами канцлера ФРН, війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом, тому важливо підтримувати Україну в її оборонній кампанії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц(Olaf Scholz) закликав до тривалої підтримки України. На цьому він наголосив під час виступу на з'їзді Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у Берліні в суботу, 9 грудня.

"Ця війна, ймовірно, не закінчиться найближчим часом. Тому важливо, щоб ми могли робити те, що необхідно протягом тривалого часу, а саме продовжувати підтримувати Україну в її оборонній кампанії", - сказав він.

Німеччина, за його словами, навіть повинна бути готова зробити ще більше, "якщо інші ослабнуть". Тож з німецького боку мають бути ухвалені рішення, "що ми в змозі це зробити", наголосив Шольц. Він також однозначно заявив про свою підтримку подальшої військової допомоги Україні. Президент Росії Володимир Путін "не повинен очікувати, що ми відступимо", наголосив глава уряду Німеччини.

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Білий дім: Гроші для України закінчаться до кінця року

Нагадаємо, у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу 61,4 мільярда доларів для України, але законодавці не домовилися про виділення грошей через спротив республіканців, які мають більшість у Палаті представників.

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4 грудня у листі до лідерів Сенату та Палати представників директорка адміністративно-бюджетного управління Білого дому Шаланда Янг попередила, що гроші на купівлю зброї та техніки для Збройних сил України закінчаться до кінця року. Вона наголосила, що припинення поставок американських озброєнь поставить під загрозу "не тільки досягнуті Україною успіхи, а й підвищить імовірність військових перемог Росії".

6 грудня ухвалення Сенатом США (верхня палата Конгресу) законопроєкту про допомогу Україні заблокували представники Республіканської партії. Як передумову підтримки республіканці в обох палатах Конгресу висували вимогу посилення міграційного законодавства.

Президент США Байден з одного боку різко розкритикував республіканців за це блокування, але з іншого - заявив, що готовий піти на значні поступки в питаннях міграції та безпеки кордону з Мексикою.

Білий дім і Конгрес поспішають досягти домовленості, щоб розблокувати допомогу Збройним силам України (ЗСУ), адже Палата представників (нижня палата парламенту) піде на різдвяні канікули 14 грудня. Графік роботи Сенату приблизно такий самий.