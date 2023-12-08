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Кемерон до Конгресу США: Не робіть різдвяний дарунок Путіну

Степан Смишляєв
8 грудня 2023 р.

Блокування Конгресом США допомоги Україні порадує лише Володимира Путіна і Сі Цзіньпіна, переконаний Девід Кемерон. Глава МЗС Британії наголошує: від американської підтримки залежить і допомога європейських країн.

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Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон
Міністр закордонних справ Великобританії Девід КемеронФото: Suzanne Plunkett/REUTERS

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон закликав Конгрес США схвалити подальше фінансування підтримки України.

"Якщо ці гроші не пройдуть, посміхатимуться лише дві людини: одна з них - Володимир Путін у Росії, інша - Сі Цзіньпін у Пекіні. Не знаю як ви, але я не хочу дарувати жодному з цих двох різдвяний подарунок", - сказав Кемерон 7 грудня під час візиту до США.

Він попередив: якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, це може негативно вплинути і на підтримку європейських країн. "Вплив цього голосування в Конгресі буде величезним, оскільки воно дасть можливість тим з нас, хто дійсно хоче підтримувати Україну наступного року, піти до усіх інших європейських країн і сказати: "Так, ви бачили, що США зробили, тепер нам усім потрібно приєднатися", - цитує його Bloomberg.

На переконання міністра, гроші, які вже виділялися на підтримку України, не були витрачені даремно, оскільки вони "знищили половину довоєнних активів Росії"."Європейська безпека - це також американська безпека, і ми повинні залишатися єдиними в цьому, ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні підтримати їх і зробити так, щоб програв Путін", - наголосив Кемерон.

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Білий дім готовий на компроміс з Конгресом

6 грудня ухвалення Сенатом США (верхня палата Конгресу) законопроєкту про допомогу Україні заблокували представники Республіканської партії. Як передумову підтримки республіканці в обох палатах Конгресу висували вимогу посилення міграційного законодавства.

Президент США Джо Байден з одного боку різко розкритикував республіканців за це блокування, але з іншого - заявив, що готовий піти на значні поступки в питаннях міграції та безпеки кордону з Мексикою.

Зокрема, за даними джерел агенції Reuters, адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати додаткові обмеження щодо того, хто може шукати притулку в США, та розширити процеси депортації.

Білий дім і Конгрес поспішають досягти домовленості, щоб розблокувати допомогу Збройним силам України (ЗСУ), адже Палата представників (нижня палата парламенту) піде на різдвяні канікули 14 грудня. Графік роботи Сенату приблизно такий самий.

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