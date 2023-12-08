Кемерон до Конгресу США: Не робіть різдвяний дарунок Путіну

Міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон закликав Конгрес США схвалити подальше фінансування підтримки України.

"Якщо ці гроші не пройдуть, посміхатимуться лише дві людини: одна з них - Володимир Путін у Росії, інша - Сі Цзіньпін у Пекіні. Не знаю як ви, але я не хочу дарувати жодному з цих двох різдвяний подарунок", - сказав Кемерон 7 грудня під час візиту до США.

Він попередив: якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, це може негативно вплинути і на підтримку європейських країн. "Вплив цього голосування в Конгресі буде величезним, оскільки воно дасть можливість тим з нас, хто дійсно хоче підтримувати Україну наступного року, піти до усіх інших європейських країн і сказати: "Так, ви бачили, що США зробили, тепер нам усім потрібно приєднатися", - цитує його Bloomberg.

На переконання міністра, гроші, які вже виділялися на підтримку України, не були витрачені даремно, оскільки вони "знищили половину довоєнних активів Росії"."Європейська безпека - це також американська безпека, і ми повинні залишатися єдиними в цьому, ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні підтримати їх і зробити так, щоб програв Путін", - наголосив Кемерон.

Читайте також: Байден: Відмова від підтримки України - божевілля

Білий дім готовий на компроміс з Конгресом

6 грудня ухвалення Сенатом США (верхня палата Конгресу) законопроєкту про допомогу Україні заблокували представники Республіканської партії. Як передумову підтримки республіканці в обох палатах Конгресу висували вимогу посилення міграційного законодавства.

Президент США Джо Байден з одного боку різко розкритикував республіканців за це блокування, але з іншого - заявив, що готовий піти на значні поступки в питаннях міграції та безпеки кордону з Мексикою.

Зокрема, за даними джерел агенції Reuters, адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати додаткові обмеження щодо того, хто може шукати притулку в США, та розширити процеси депортації.

Білий дім і Конгрес поспішають досягти домовленості, щоб розблокувати допомогу Збройним силам України (ЗСУ), адже Палата представників (нижня палата парламенту) піде на різдвяні канікули 14 грудня. Графік роботи Сенату приблизно такий самий.

Читайте також: Білий дім: Гроші на допомогу Україні закінчаться до кінця року