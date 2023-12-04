Саміт ЄС: Орбан проти розгляду вступу і фінансування України

У листі до Шарля Мішеля прем'єр Угорщини закликав зняти з порядку денного саміту ЄС у грудні питання вступу і фінансування України. За його словами, їх розгляд може зруйнувати єдність Євросоюзу.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у понеділок, 4 грудня, надіслав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому вимагає зняти з порядку денного саміту лідерів Європейського Союзу, питання, пов'язані з Україною, повідомляє AP.

Зокрема, він хоче, щоб на саміт, який відбудеться 14-15 грудня в Брюсселі, не виносили питання про початок переговорів про вступ України до ЄС і перегляд довгострокового бюджету Євросоюзу для виділення 50 мільярдів євро допомоги Києву.

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Орбан вважає, що спочатку потрібна "стратегічна дискусія" щодо європейського майбутнього України, і попередив, що наполягання на ухваленні рішень може зруйнувати єдність ЄС. "Я з повагою закликаю Вас не схиляти Європейську Раду ухвалювати рішення щодо цих питань у грудні, оскільки очевидна відсутність консенсусу неминуче призведе до провалу", - зазначив Орбан у листі.

Втім, прем'єр Угорщини прямо не сказав, що його країна накладе вето на будь-які кроки щодо початку переговорів про членство з Україною, але завуальовано пригрозив це зробити, зауважує AP.

Зокрема, він розкритикував пропозицію Європейської Комісії розпочати переговори, незважаючи на те, що всі попередні умови не були виконані, заявивши, що це "знаменує кінець політики розширення Європейського Союзу як об’єктивного інструменту, заснованого на заслугах".

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Орбан проти України

Останнім часом Орбан і його уряд активізували антиукраїнську риторику і спроби перешкодити зближенню України і ЄС. Так, в середині листопада в країні запустили загальнонаціональне опитування, 4 з 11 питань якого стосуються України: щодо незгоди з переговорами щодо її членства в ЄС, припинення військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту сільськогосподарської продукції.

Крім того, видання Politicо повідомляло, що в 20-х числах листопада Орбан вже писав листа Мішелю, в якому погрожував заблокувати всю допомогу ЄС Україні та її майбутній вступ до блоку, якщо лідери Євросоюзу не погодяться переглянути всю стратегію підтримки Києва.

Він також заявляв, що Україна знаходиться "у світлових роках" від ЄС і пропонував відкласти питання переговорів про вступ на 5-10 років.

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