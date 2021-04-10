 Лавров вважає, що не Кравчуку вирішувати про місце роботи ТКГ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2021

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Лавров вважає, що не Кравчуку вирішувати про місце роботи ТКГ

Рішення про місце проведення засідань ТКГ має ухвалюватися всіма сторонами, які підписали мінські угоди, стверджує глава МЗС РФ Сергій Лавров.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров

Глава МЗС РФ Сергій Лавров (архівне фото)

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконаний, що рішення про місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі має ухвалюватися всіма сторонами, які підписали мінські угоди. Про це глава російського дипломатичного відомства заявив у четвер, 27 травня.

"Що стосується заяв пана Кравчука, то в принципі (...) не йому вирішувати, як далі працюватиме контактна група", - сказав Лавров на пресконференції в Москві, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Так глава МЗС РФ прокоментував заяву голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що у зв'язку з ситуацією навколо примусової посадки літака Ryanair у Мінську білоруська столиця більше не може бути майданчиком для переговорів з врегулювання на Донбасі.

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Лавров також нагадав, що ТКГ створена в контексті пакета документів, схваленому на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім підтвердженому резолюцією Ради Безпеки ООН. "Тому, я думаю, ті, хто підписував цей пакет документів, вони, напевно, будуть домовлятися про те, як далі цю роботу вибудовувати", - зазначив Лавров.

Кравчук готовий радитися

Раніше цього дня Леонід Кравчук висловив думку, що після закриття авіасполучення з Білоруссю має бути знайдено новий перемовний майданчик для ТКГ. Про це він заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Це стає очевидним. Навіть літаки вже не виконуватимуть рейси до Білорусі. Ми не можемо туди потрапити елементарно", - сказав Кравчук, якого цитують "Українські новини". За його словами, з огляду на ситуацію, яка склалася, а також на диктаторську політику правителя Білорусі Олександра Лукашенка "зрозуміло, що ми повинні шукати інший майданчик".

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Щодо можливого місця заміни Мінська Кравчук поки не готовий сказати. "Будемо радитися. Але ми вже давно розуміємо, що світ - глобальна структура. Тому будь-які проблеми в Білорусі так чи інакше впливають на Україну. Оскільки Білорусь нині не тільки сусід України, а стає сателітом Росії, то ця ситуація може негативно вплинути на процеси всередині України й на ситуацію на Донбасі. Тому ми дуже уважно будемо стежити за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, а і з Білоруссю", - зазначив він.

Нагадаємо, ще в квітні цього року Кравчук пропонував перенести майданчик для перемовин щодо Донбасу з Мінська до Польщі. Тодішні заяви Кравчука викликали критику з боку білоруської влади

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Дивитись відео 19:32

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    Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс


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