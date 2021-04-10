Лавров вважає, що не Кравчуку вирішувати про місце роботи ТКГ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров переконаний, що рішення про місце проведення засідань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання на Донбасі має ухвалюватися всіма сторонами, які підписали мінські угоди. Про це глава російського дипломатичного відомства заявив у четвер, 27 травня.
"Що стосується заяв пана Кравчука, то в принципі (...) не йому вирішувати, як далі працюватиме контактна група", - сказав Лавров на пресконференції в Москві, цитує інформагенція "Інтерфакс".
Так глава МЗС РФ прокоментував заяву голови української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука про те, що у зв'язку з ситуацією навколо примусової посадки літака Ryanair у Мінську білоруська столиця більше не може бути майданчиком для переговорів з врегулювання на Донбасі.
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Лавров також нагадав, що ТКГ створена в контексті пакета документів, схваленому на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім підтвердженому резолюцією Ради Безпеки ООН. "Тому, я думаю, ті, хто підписував цей пакет документів, вони, напевно, будуть домовлятися про те, як далі цю роботу вибудовувати", - зазначив Лавров.
Кравчук готовий радитися
Раніше цього дня Леонід Кравчук висловив думку, що після закриття авіасполучення з Білоруссю має бути знайдено новий перемовний майданчик для ТКГ. Про це він заявив у ефірі телеканалу "Україна 24".
"Це стає очевидним. Навіть літаки вже не виконуватимуть рейси до Білорусі. Ми не можемо туди потрапити елементарно", - сказав Кравчук, якого цитують "Українські новини". За його словами, з огляду на ситуацію, яка склалася, а також на диктаторську політику правителя Білорусі Олександра Лукашенка "зрозуміло, що ми повинні шукати інший майданчик".
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Щодо можливого місця заміни Мінська Кравчук поки не готовий сказати. "Будемо радитися. Але ми вже давно розуміємо, що світ - глобальна структура. Тому будь-які проблеми в Білорусі так чи інакше впливають на Україну. Оскільки Білорусь нині не тільки сусід України, а стає сателітом Росії, то ця ситуація може негативно вплинути на процеси всередині України й на ситуацію на Донбасі. Тому ми дуже уважно будемо стежити за ситуацією на кордонах не тільки з Росією, а і з Білоруссю", - зазначив він.
Нагадаємо, ще в квітні цього року Кравчук пропонував перенести майданчик для перемовин щодо Донбасу з Мінська до Польщі. Тодішні заяви Кравчука викликали критику з боку білоруської влади.
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Автор: Ян Вальтер, Кевін Мертенс