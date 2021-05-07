Блінкен пообіцяв Лаврову рішуче протидіяти агресії щодо України

США глибоко стурбовані присутністю російських військ біля кордонів України, станом здоров'я ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального і "придушенням опозиційних організацій" в Росії. Про це держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час їхньої першої зустрічі на засіданні Арктичної ради на міністерському рівні в столиці Ісландії в середу, 19 травня.

Крім того, американська сторона наголосила, що занепокоєна ситуацією навколо медіакорпорації "Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа" та інформаційного порталу "Голос Америки". Раніше Росія внесла ці організації в список ЗМІ-"іноземних агентів".

"Зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим, щоб перевірити пропозицію більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою. Я також підтвердив нашу рішучість у відповідь на російські дії проти України, "Радіо Свободи/ радіо Вільна Європа" і Олексія Навального", - написав Блінкен на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

Окрім того, у повідомленні державного департаменту США за підсумками зустрічі зауважується, що Блінкен нагадав Лаврову про рішучість Вашингтона "захищати громадян США, американські інтереси, коли дії Росії загрожують США або їхнім союзникам".

Лавров назвав "конструктивною" зустріч з Блінкеном

У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була конструктивною, і він продемонстрував настрій на вирішення накопичених проблем в двосторонніх відносинах.

"Розмова здалася мені конструктивною", - сказав Лавров за підсумками переговорів з главою Держдепу в Рейк'явіку, передає агенція "Інтерафакс".

За його словами, "є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася у відносинах між Москвою і Вашингтоном в попередні роки". "Завалів дуже багато, розгрібати їх непросто. Однак я відчув у Ентоні Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити. Ми до цього готові", - підкреслив російський міністр. Лавров також запевнив, що РФ готова "розглядати і вирішувати будь-які питання, які стоять у нашому двосторонньому порядку денному - і в тому, що стосується регіональних і глобальних проблем, конфліктів, криз".

Крім того глави зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили конфлікт у Нагірному Карабаху, стримування ядерних програм Ірану і КНДР та ситуацію в Афганістані. Також Блінкен закликав РФ звільнити американців Пола Вілана і Тревора Ріда. Вілана засудили в РФ у 2020 році до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві, а Рід в тому ж році отримав 9 років позбавлення волі за напад на поліцейських.

Загалом зустріч Блінкена і Лаврова тривала трохи менше двох годин. Це була перша їхня очна зустріч з моменту призначення Блінкена головою Держдепу США, до цього вони двічі телефонували один одному.

Раніше президент США Джо Байден запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на вищому рівні в "третій країні" найближчими місяцями. Фінляндія і Австрія вже висловили готовність стати майданчиком для саміту. Швейцарські дипломати теж повідомляли про бажання організувати зустріч президентів США і Росії.

Дивитись відео 06:52 Поділитись Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3t5ly Загроза вторгнення в Україну - інструмент впливу Путіна на Захід (07.05.2021)