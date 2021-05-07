Блінкен пообіцяв Лаврову рішуче протидіяти агресії щодо України

США прагнуть стабільних і передбачуваних відносин з РФ, але жорстко відповідатимуть на кроки Москви, які шкодять Вашингтону і його союзникам, вказав Блінкен Лаврову під час їхньої першої зустрічі.
США глибоко стурбовані присутністю російських військ біля кордонів України, станом здоров'я ув'язненого російського опозиціонера Олексія Навального і "придушенням опозиційних організацій" в Росії. Про це держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ РФ Сергію Лаврову під час їхньої першої зустрічі на засіданні Арктичної ради на міністерському рівні в столиці Ісландії в середу, 19 травня.
Крім того, американська сторона наголосила, що занепокоєна ситуацією навколо медіакорпорації "Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа" та інформаційного порталу "Голос Америки". Раніше Росія внесла ці організації в список ЗМІ-"іноземних агентів".
"Зустрівся з міністром закордонних справ Лавровим, щоб перевірити пропозицію більш стабільних і передбачуваних відносин з Москвою. Я також підтвердив нашу рішучість у відповідь на російські дії проти України, "Радіо Свободи/ радіо Вільна Європа" і Олексія Навального", - написав Блінкен на своїй сторінці у соцмережі Twitter.
Окрім того, у повідомленні державного департаменту США за підсумками зустрічі зауважується, що Блінкен нагадав Лаврову про рішучість Вашингтона "захищати громадян США, американські інтереси, коли дії Росії загрожують США або їхнім союзникам".
У свою чергу, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що його зустріч з держсекретарем США Ентоні Блінкеном була конструктивною, і він продемонстрував настрій на вирішення накопичених проблем в двосторонніх відносинах.
"Розмова здалася мені конструктивною", - сказав Лавров за підсумками переговорів з главою Держдепу в Рейк'явіку, передає агенція "Інтерафакс".
За його словами, "є розуміння необхідності подолати нездорову ситуацію, яка склалася у відносинах між Москвою і Вашингтоном в попередні роки". "Завалів дуже багато, розгрібати їх непросто. Однак я відчув у Ентоні Блінкена і його команди націленість на те, щоб це зробити. Ми до цього готові", - підкреслив російський міністр. Лавров також запевнив, що РФ готова "розглядати і вирішувати будь-які питання, які стоять у нашому двосторонньому порядку денному - і в тому, що стосується регіональних і глобальних проблем, конфліктів, криз".
Крім того глави зовнішньополітичних відомств двох країн обговорили конфлікт у Нагірному Карабаху, стримування ядерних програм Ірану і КНДР та ситуацію в Афганістані. Також Блінкен закликав РФ звільнити американців Пола Вілана і Тревора Ріда. Вілана засудили в РФ у 2020 році до 16 років позбавлення волі за звинуваченням у шпигунстві, а Рід в тому ж році отримав 9 років позбавлення волі за напад на поліцейських.
Загалом зустріч Блінкена і Лаврова тривала трохи менше двох годин. Це була перша їхня очна зустріч з моменту призначення Блінкена головою Держдепу США, до цього вони двічі телефонували один одному.
Раніше президент США Джо Байден запропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну зустрітися на вищому рівні в "третій країні" найближчими місяцями. Фінляндія і Австрія вже висловили готовність стати майданчиком для саміту. Швейцарські дипломати теж повідомляли про бажання організувати зустріч президентів США і Росії.