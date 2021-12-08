Кулеба їде до Великобританії говорити про агресію РФ і візову лібералізацію

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба здійснить візит до Великобританії 8-9 грудня на запрошення британської колеги Ліз Трасс. Про це у середу, 8 грудня, повідомляє пресслужба міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Глави української та британської дипломатій проведуть підготовче засідання Діалогу стратегічного партнерства України та Великої Британії. Діалог стратегічного партнерства є новим форматом в українсько-британських відносинах", - йдеться на сайті МЗС.

Лібералізація візового режиму

Кулеба та Трасс обговорять зміцнення двосторонніх відносин у політичній, торговельній, економічній, безпековій та оборонній сферах. Крім того, Кулеба планує порушити питання лібералізації візового режиму для українських громадян.

Темами окремих переговорів стане агресія Росії проти України, енергетична безпека та спільна протидія викликам в Чорноморському регіоні.

Трасс: Великобританія з Україною проти агресії РФ

Очільниця МЗС Великобританії під час виступу 8 грудня у Королівському інституті міжнародних відносин (Chatham House) висловилась на підтримку України. "Ми обговорюємо з нашими союзниками по НАТО інші заходи, економічні та дипломатичні, які можна вжити, але ми дуже чітко усвідомлюємо, що стоїмо разом з Україною перед обличчям цієї агресії", - зазначила Трасс.

Напередодні прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон застеріг Росію від "військового авантюризму" в Україні. До цього він також заявляв, що незабаром Європа постане перед вибором: збільшити залежність від поставок російського газу чи виступити на підтримку України. "Сподіваємося, наші друзі усвідомлюють, що незабаром їм треба буде зробити вибір між отриманням все більшої кількості російських вуглеводнів гігантськими новими газогонами і між захистом України, а також відстоюванням справи миру і стабільності", - сказав Джонсон.

Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч. У Кремлі всі звинувачення в ескалації ситуації відкидають.