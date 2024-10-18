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СуспільствоЄвропа

У ЄС закликали терміново ухвалити нові правила депортації

Євген Жуков
18 жовтня 2024 р.

Країни ЄС вимагають "рішучих дій" для прискорення висилки нелегальних мігрантів. У декларації саміту ЄС йдеться, що РФ та Білорусі не можна дозволяти "зловживати нашими цінностями, включаючи право на притулок".

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Саміт ЄС у Брюсселі, 17 жовтня 2024 року
Саміт ЄС 17 жовтня 2024 рокуФото: Geert Vanden Wijngaert/AP/picture alliance

Країни Євросоюзу виступають за термінове ухвалення нових правил, спрямованих на прискорення процедури депортації мігрантів. У присвяченому питанням міграції розділі декларації саміту ЄС, опублікованій у Брюсселі у четвер, 17 жовтня, зазначається, що Європейський Союз "закликає до рішучих дій на всіх рівнях" для полегшення та прискорення висилки нелегальних мігрантів.

Лідери країн ЄС також підтвердили свою рішучість боротися з використанням імміграції з політичною метою і захищати зовнішні кордони ЄС "всіми доступними засобами та з повагою до європейського та міжнародного права". У декларації наголошується, що не можна дозволяти Росії, Білорусі та іншим країнам "зловживати нашими цінностями, включаючи право на притулок, та підривати наші демократії". Європейська рада висловила солідарність із Польщею та іншими державами, які зіткнулися з цими проблемами.

У декларації саміту також наголошується, що "виключні ситуації потребують відповідних заходів".

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Боротьба з нелегальною міграцією не повинна заважати притоку кваліфікованих працівників

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наголосив, що "незаконна міграція має бути скорочена". Водночас, на думку Шольца, ЄС має залишатися відкритим для необхідної імміграції кваліфікованої робочої сили.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) раніше повідомила про розробку нового законопроєкту, спрямованого на посилення існуючих директив та правил у цій сфері. В опублікованому перед самітом листі до держав - членів ЄС фон дер Ляєн пояснила, що документ міститиме "чіткі зобов'язання щодо співпраці щодо осіб, яких висилають" і має "ефективно впорядкувати процес" відправлення нелегалів на батьківщину.

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У кулуарах саміту глава італійського уряду Джорджа Мелоні зустрілася з лідерами кількох країн, зокрема Австрії, Угорщини та Польщі, щоб розповісти про таке "прагматичне рішення", як перенесення депортаційного центру до Албанії. У зустрічі з Мелоні не взяли участь ні Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон. Обидва раніше висловлювали скептичне ставлення до розміщення депортаційних центрів в Албанії та інших третіх країнах, передає агентство AFP.

"Контрабанда" мігрантів до ЄС через угорський кордон

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