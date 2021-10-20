 Коронавірус на Донбасі. Куди не доїжджають мобільні бригади вакцинації | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 26.10.2021

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Україна

Коронавірус на Донбасі. Куди не доїжджають мобільні бригади вакцинації

Вакцинуватися від коронавірусу для мешканців з обох боків лінії розмежування на Донбасі - питання не з легких. Попри наявність вакцини охочим зробити щеплення часто неможливо дістатись до пунктів вакцинації.

На лінії розмежування на Донбасі

На лінії розмежування на Донбасі

Луганчанка Ольга (ім'я змінено) - медпрацівниця в самопроголошеній "ЛНР" - щепитися російською вакциною проти коронавірусу не ризикнула. “Російська вакцина викликає в мене недовіру. Її все ще не рекомендують у ВООЗ", - каже жінка. Тож у серпні цього року вона відвідала підконтрольну уряду України Станицю Луганську, де їй зробили щеплення вакциною Moderna, яка допущена до використання в Україні.

Ольга не є винятком. До середини жовтня в пункті вакцинації в Станиці Луганській з понад 11 тисяч використаних доз вакцин близько половини отримали жителі територій, розташованих по інший бік лінії розмежування, повідомив у розмові з DW голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Без другого щеплення

Але пройти повний курс щеплення Ользі поки що так і не вдалося. Вчасно приїхати до Станиці Луганської за другою дозою вакцини вона не змогла, оскільки застудилась. А починаючи від 10 жовтня, виїхати на підконтрольну уряду України частину Донбасу практично неможливо - проросійські збройні формування запровадили зі свого боку більш жорсткі правила проходження КПВВ "Станиця Луганська" - єдиного працюючого контрольного пункту в'їзду-виїзду на Луганщині.

КПВВ Станиця Луганська 20-го жовтня після введеного проросійськими сепаратистами обмеження на в'їзд та виїзд

КПВВ "Станиця Луганська" 20-го жовтня після введеного проросійськими сепаратистами обмеження на в'їзд та виїзд

У самопроголошеній "ЛНР" пояснюють таку заборону сплеском коронавірусної хвороби. Наскільки епідеміологічна ситуація щодо COVID-19 там зараз справді погіршилась, можна тільки здогадуватись. Як повідомляють проросійські сеператисти, в п'ятницю, 22 жовтня, було зафіксовано 186 випадків інфікування, 53 людини померло. Ще місяць тому, 23 вересня, повідомляли про 18 померлих та 177 інфікованих коронавірусом. Медики з Луганська розповіли DW на умовах анонімності, що ці цифри є швидше за все заниженими, оскільки в ОРЛО дуже мало проводять тестів, а як причину смерті часто вказують просто "пневмонія".

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Чи достатньо вакцини на цих територіях, теж не відомо. А от можливості з'їздити на щеплення до Станиці Луганської у мешканців ОРЛО тепер нема. Від моменту блокування КПВВ потік людей знизився майже в 30 разів, констатував у розмові з DW Євген Каплін, голова гуманітарної місії "Проліска", яка працює зокрема й на пункті пропуску. "За вчора (19 жовтня. - Ред.) з непідконтрольних територій на КПВВ "Станиця Луганська" пройшли 72 людини. А ще 7 жовтня через КПВВ прослідували 2000 людей", - каже Каплін.

Не дивно, що у пунктах вакцинації в Станиці Луганській залишилось чимало невикористаної вакцини, яка закріплена за тими, хто не може виїхати з "ЛНР". Гайдай говорить про 750 "підвішених" доз.

Пункти вакцинації в "сірій зоні"?

Тим часом, як стало відомо DW, в українському відділенні ЮНІСЕФ розглядають можливість відкриття додаткових центрів вакцинації у "сірій зоні" на Донбасі, аби спростити доступ до вакцин для людей з непідконтрольних Києву територій. Висловлюється також сподівання, що це допомогло б вирішити питання надлишку вакцини в Україні, термін дії якої незабаром збігає.

Очільник Луганської області скептично поставився до такої ідеї. "Я не знаю, хто може взяти на себе відповідальність, щоби за межами територій, підконтрольних Україні, облаштувати якісь пункти вакцинації. Ніякої віри російський окупаційній владі немає взагалі", - зазначив Гайдай. За його його словами, проросійські бойовики порушують навіть домовлений режим тиші для ремонту, наприклад, перебитого водопостачання, відкриваючи вогонь по бригаді робітників. До того ж, відкриття пункту вакцинації в нейтральній зоні КПВВ не розв’яже проблему з доступом до вакцин мешканців непідконтрольних уряду України територій, адже пропуск людей блокують з боку самопроголошеної "ЛНР".

Наодинці з коронавірусом

Проблеми з доступом до антикоронавірусних вакцин, незважаючи на їхню наявність, мають не лише українські громадяни, які опинились у самопроголошеній "ЛНР". Мешканці віддалених сіл на підконтрольній уряду України території, розташованих поблизу лінії розмежування, часто теж не в стані дістатись до центрів вакцинації. У них на заваді - похилий вік, відсутність транспортного сполучення та вкрай високі ціни, які вимагають приватні перевізники. Тож ці люди залежать від мобільних бригад вакцинації.

Але такі бригади, як розповів DW Каплін, теж їздять не всюди. "Таких сіл безліч. У 90 відсотків із них немає сімейних лікарів, мобільні бригади туди не доїжджають. Люди хочуть вакцинуватися, нікого змушувати не треба. Але можливості немає", - каже голова гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін. За його словами, йдеться про понад пів мільйона людей - мешканців близько 500 населених пунктів, розташованих у контрольованій урядом України 20-ти кілометровій зоні від лінії розмежування.

"Ми тут усі пенсіонери"    

У подібній ситуації опинилася й 75-річна переселенка й теперішня мешканка прифронтового села Вискрива Людмила Семенівна. Не дочекавшись мобільної бригади вакцинації, вона разом із чоловіком у серпні цього року відправилась до найближчого пункту вакцинації в місті Попасна на власному авто.

Щоби допомогти односельцям, які не мають власного транспорту, жінка звернулась до гуманітарної місії "Проліска". З Вискриви та сусіднього села Калина-Попасна волонтери організували соціальний рейс до пункту вакцинації в місті. "В іншому разі вони б мали брати таксі. Це коштувало б десь 500 гривень. З’їздити треба двічі для щеплення, а третій раз за сертифікатом. Ми тут усі пенсіонери й дозволити собі цього не можемо. Кожна копійчина важлива", - розповіла в розмові з DW Людмила Семенівна.

Євген Каплін з "Проліска" пропонує створити додаткові мобільні бригади вакцинації, які б їздили в села прифронтової зони, де ситуація "більш-менш стабільна".

Одного-двох охочих вакцинуватися недостатньо

За словами Юрія Стогнієва, голови Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації, 13 мобільних бригад вакцинації, які працюють в області, вже зараз готові виїжджати до прифронтових сіл у разі отримання заявки та формування групи не менше десяти людей, охочих вакцинуватися. Якщо в селі готові вакцинуватися одна-дві людини, мобільна бригада туди не поїде - якщо ж буде заявка "від 20 охочих, чи хоча б 10", мобільна бригада обов’язково туди вирушить, запевняє Стогнієв.

"Виїжджали в Нижньотепле, в Щастя (населені пункти поблизу лінії розмежування. - Ред.), - каже Стогнієв. - У Щасті плануємо розгорнути центр масової вакцинації на базі центру надання адміністративних послуг. Ми самі зацікавлені у вакцинації якомога  більшої кількості людей”.

Дивитись відео 06:16

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  • Підйом у турецькі гірські села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Туреччина: крутими стежками у гірські села

    Для вакцинації жителів гірського регіону на південному сході Туреччини треба мати хорошу фізичну підготовку. Щеплення мешканців гірських сіл є вкрай важливою справою, наголошує лікарка Зейнеп Ералп. Тут люди часто живуть дуже тісно, й інфекція може швидко поширитися. Крім того, гірські жителі не особливо люблять ходити до лікарні. "Отже, ми повинні прийти до них", - каже Ералп.

  • Італія: крізь сніг і кригу

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Італія: крізь сніг і кригу

    Старим часто буває складно самим дістатись центру вакцинації. У долині Майра, що простягнулась у західній частині італійських Альп зовсім неподалік французького кордону, медики ходять від будинку до будинку, аби зробити щеплення від коронавірусу тим, кому за 80.

  • Аляска: літаком на Юкон

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Аляска: літаком на Юкон

    Ця медсестра має в своєму багажу один єдиний резервуар, що містить кілька доз вакцин від коронавірусу. Її літак прямує до американського містечка Ігл, що на південному березі річки Юкон. У цьому містечку мешкає не більше 100 осіб. В багатьох програмах вакцинації корінні народи зараховані до пріоритетних груп. Часто вони живуть далеко від лікарень.

  • Колумбія: роз'яснювальна робота серед корінного населення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Колумбія: роз'яснювальна робота в Кордильєрах

    Анселмо Тунубала миє руки перед тим, як зробити старій жінці щеплення. 49-річний лікар щодня ходить від поселення до поселення в горах на південному заході Колумбії. Він пояснює місцевим їхньою рідною мовою, чому важливо вакцинуватися. Тунубала належить до народності гуамбіа, як і його пацієнти. Вони скептично ставляться до щеплення й більше довіряють традиційній медицині та релігійним лідерам.

  • Максика: багатогодинний піший марш заради щеплення

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Мексика: багатогодинний піший марш

    Майже чотири години знадобилось цим чоловікам та жінкам, аби пішки дістатись до відділеного містечка Нуева Колоніа, що в центральній Мексиці. Там їм зробили щеплення від коронавірусу. Ці люди належать до індіанського народу уічолі.

  • Бразилія: доволі хитка справа

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: доволі хитка справа

    Ольга Піментел причалила свій човен до катера мобільної бригади вакцинації. До муніципалітету Носа Сеньора Лівраменту, що на річці Ріу Негру в Бразилії, можна дістатись тільки по воді. "Прекрасно! І майже не боляче", - каже 72-річна жінка, посміхаючись. І наостанок вигукує: "Viva o SUS!" - "Хай живе система охорони здоров'я Бразилії!".

  • Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Бразилія: щеплення при світлі свічок

    Президент Бразилії, правий популіст Жаір Болсонару, тривалий час поширював скепсис щодо щеплення від коронавірусу. Але нарешті і в цій країні розгорнулася кампанія з вакцинації. Серед перших, кому роблять щеплення, - корінне населення й нащадки африканських рабів. До цієї групи належить і 70-річна Раймунда Ноната. В її селищі немає електромережі. Тому робити щеплення доводиться при світлі свічок.

  • Уганда: на щеплення на водному таксі

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Уганда: на щеплення на водному таксі

    Жінці, що сидить у передній частині човна, вже зробили щеплення. Разом з донькою вона знову полишає острів Бвама - найбільший на озері Буніоні в Уганді. Й у цій центральноафриканській країні уряд намагається провести кампанію з вакцинації також у найвіддаленіших регіонах.

  • Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Зімбабве: складно прохідними шляхами

    Тут хоча й обійшлося без човна, але долати водну перепону довелося. Шлях у селище Джарі в Зімбабве цій мобільній бригаді перекрила річка, що затопила дорогу. За даними відомства з охорони здоров'я Африканського Союзу (Africa CDC), досі лише менше одного відсотка населення Зімбабве повністю вакциновані проти коронавірусу - як і багато де, тут щеплення роблять першочергово медичному персоналу.

  • Японія: також тут є віддалені села

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Японія: і тут є віддалені села

    Японські міста належать до найбільших та найсучасніших у світі, але й у цій країні є маленькі віддалені села з кількома сотнями жителів. Кітааікі - одне з таких. До того, хто не може відвідати найближче місто, аби йому зробили щеплення, лікар приходить додому.

  • Індонезія: в супроводі охоронців

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індонезія: в супроводі охоронців

    На початку січня кампанія з вакцинації розпочалася й в Індонезії. З міста Банда-Ачех мобільні бригади на човнах відправляються до віддалених островів. Вакцина, яку транспортують у портативних холодильниках, є настільки цінною, що для медиків довелося організувати охоронний супровід.

  • Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Коронавірус: кампанія з вакцинації у найвіддаленіших куточках планети

    Індія: записатися на вакцинацію і заразитися коронавірусом?

    Індія належить до країн, котрі найбільше постраждали внаслідок пандемії. Всередині березня медики відвідали селище Бахакаджарі, що на річці Брахмапутра. Ці жінки прийшли, аби записатись у чергу на вакцинацію. Без масок, без соціальної дистанції - лишається лише сподіватись, що такі обставини не призвели до нових заражень коронавірусом.

    Автор: Ута Штайнвер, Філіпп Белль


 

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Докладно

На лінії розмежування на Донбасі

Куди не доїжджають мобільні бригади вакцинації на Донбасі

Попри наявність вакцини на Донбасі, охочим зробити щеплення часто важко дістатись до пунктів вакцинації.  

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