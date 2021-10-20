Коронавірус на Донбасі. Куди не доїжджають мобільні бригади вакцинації

Луганчанка Ольга (ім'я змінено) - медпрацівниця в самопроголошеній "ЛНР" - щепитися російською вакциною проти коронавірусу не ризикнула. “Російська вакцина викликає в мене недовіру. Її все ще не рекомендують у ВООЗ", - каже жінка. Тож у серпні цього року вона відвідала підконтрольну уряду України Станицю Луганську, де їй зробили щеплення вакциною Moderna, яка допущена до використання в Україні.

Ольга не є винятком. До середини жовтня в пункті вакцинації в Станиці Луганській з понад 11 тисяч використаних доз вакцин близько половини отримали жителі територій, розташованих по інший бік лінії розмежування, повідомив у розмові з DW голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Без другого щеплення

Але пройти повний курс щеплення Ользі поки що так і не вдалося. Вчасно приїхати до Станиці Луганської за другою дозою вакцини вона не змогла, оскільки застудилась. А починаючи від 10 жовтня, виїхати на підконтрольну уряду України частину Донбасу практично неможливо - проросійські збройні формування запровадили зі свого боку більш жорсткі правила проходження КПВВ "Станиця Луганська" - єдиного працюючого контрольного пункту в'їзду-виїзду на Луганщині.

КПВВ "Станиця Луганська" 20-го жовтня після введеного проросійськими сепаратистами обмеження на в'їзд та виїзд

У самопроголошеній "ЛНР" пояснюють таку заборону сплеском коронавірусної хвороби. Наскільки епідеміологічна ситуація щодо COVID-19 там зараз справді погіршилась, можна тільки здогадуватись. Як повідомляють проросійські сеператисти, в п'ятницю, 22 жовтня, було зафіксовано 186 випадків інфікування, 53 людини померло. Ще місяць тому, 23 вересня, повідомляли про 18 померлих та 177 інфікованих коронавірусом. Медики з Луганська розповіли DW на умовах анонімності, що ці цифри є швидше за все заниженими, оскільки в ОРЛО дуже мало проводять тестів, а як причину смерті часто вказують просто "пневмонія".

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Чи достатньо вакцини на цих територіях, теж не відомо. А от можливості з'їздити на щеплення до Станиці Луганської у мешканців ОРЛО тепер нема. Від моменту блокування КПВВ потік людей знизився майже в 30 разів, констатував у розмові з DW Євген Каплін, голова гуманітарної місії "Проліска", яка працює зокрема й на пункті пропуску. "За вчора (19 жовтня. - Ред.) з непідконтрольних територій на КПВВ "Станиця Луганська" пройшли 72 людини. А ще 7 жовтня через КПВВ прослідували 2000 людей", - каже Каплін.

Не дивно, що у пунктах вакцинації в Станиці Луганській залишилось чимало невикористаної вакцини, яка закріплена за тими, хто не може виїхати з "ЛНР". Гайдай говорить про 750 "підвішених" доз.

Пункти вакцинації в "сірій зоні"?

Тим часом, як стало відомо DW, в українському відділенні ЮНІСЕФ розглядають можливість відкриття додаткових центрів вакцинації у "сірій зоні" на Донбасі, аби спростити доступ до вакцин для людей з непідконтрольних Києву територій. Висловлюється також сподівання, що це допомогло б вирішити питання надлишку вакцини в Україні, термін дії якої незабаром збігає.

Очільник Луганської області скептично поставився до такої ідеї. "Я не знаю, хто може взяти на себе відповідальність, щоби за межами територій, підконтрольних Україні, облаштувати якісь пункти вакцинації. Ніякої віри російський окупаційній владі немає взагалі", - зазначив Гайдай. За його його словами, проросійські бойовики порушують навіть домовлений режим тиші для ремонту, наприклад, перебитого водопостачання, відкриваючи вогонь по бригаді робітників. До того ж, відкриття пункту вакцинації в нейтральній зоні КПВВ не розв’яже проблему з доступом до вакцин мешканців непідконтрольних уряду України територій, адже пропуск людей блокують з боку самопроголошеної "ЛНР".

Наодинці з коронавірусом

Проблеми з доступом до антикоронавірусних вакцин, незважаючи на їхню наявність, мають не лише українські громадяни, які опинились у самопроголошеній "ЛНР". Мешканці віддалених сіл на підконтрольній уряду України території, розташованих поблизу лінії розмежування, часто теж не в стані дістатись до центрів вакцинації. У них на заваді - похилий вік, відсутність транспортного сполучення та вкрай високі ціни, які вимагають приватні перевізники. Тож ці люди залежать від мобільних бригад вакцинації.

Але такі бригади, як розповів DW Каплін, теж їздять не всюди. "Таких сіл безліч. У 90 відсотків із них немає сімейних лікарів, мобільні бригади туди не доїжджають. Люди хочуть вакцинуватися, нікого змушувати не треба. Але можливості немає", - каже голова гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін. За його словами, йдеться про понад пів мільйона людей - мешканців близько 500 населених пунктів, розташованих у контрольованій урядом України 20-ти кілометровій зоні від лінії розмежування.

"Ми тут усі пенсіонери"

У подібній ситуації опинилася й 75-річна переселенка й теперішня мешканка прифронтового села Вискрива Людмила Семенівна. Не дочекавшись мобільної бригади вакцинації, вона разом із чоловіком у серпні цього року відправилась до найближчого пункту вакцинації в місті Попасна на власному авто.

Щоби допомогти односельцям, які не мають власного транспорту, жінка звернулась до гуманітарної місії "Проліска". З Вискриви та сусіднього села Калина-Попасна волонтери організували соціальний рейс до пункту вакцинації в місті. "В іншому разі вони б мали брати таксі. Це коштувало б десь 500 гривень. З’їздити треба двічі для щеплення, а третій раз за сертифікатом. Ми тут усі пенсіонери й дозволити собі цього не можемо. Кожна копійчина важлива", - розповіла в розмові з DW Людмила Семенівна.

Євген Каплін з "Проліска" пропонує створити додаткові мобільні бригади вакцинації, які б їздили в села прифронтової зони, де ситуація "більш-менш стабільна".

Одного-двох охочих вакцинуватися недостатньо

За словами Юрія Стогнієва, голови Департаменту охорони здоров’я Луганської обласної держадміністрації, 13 мобільних бригад вакцинації, які працюють в області, вже зараз готові виїжджати до прифронтових сіл у разі отримання заявки та формування групи не менше десяти людей, охочих вакцинуватися. Якщо в селі готові вакцинуватися одна-дві людини, мобільна бригада туди не поїде - якщо ж буде заявка "від 20 охочих, чи хоча б 10", мобільна бригада обов’язково туди вирушить, запевняє Стогнієв.

"Виїжджали в Нижньотепле, в Щастя (населені пункти поблизу лінії розмежування. - Ред.), - каже Стогнієв. - У Щасті плануємо розгорнути центр масової вакцинації на базі центру надання адміністративних послуг. Ми самі зацікавлені у вакцинації якомога більшої кількості людей”.

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