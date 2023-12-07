Київ і Будапешт узгоджують зустріч Зеленського й Орбана

Андрій Єрмак і Петер Сіярто домовилися під час телефонної розмови працювати над визначенням дати зустрічі Володимира Зеленського й Віктора Орбана, повідомив Офіс президента України. МЗС Угорщини про розмову не звітувало.

Підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана стала однією з тем телефонної розмови керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Як повідомила пресслужба президента України ввечері в середу, 6 грудня, співрозмовники обговорили зокрема можливість зустрічі Зеленського та Орбана й "домовилися працювати над визначенням зручної дати такої зустрічі".

Київ сподівається на успіх щодо переговорів про вступ до ЄС

Іншою темою перемовин став прогрес України на шляху європейської інтеграції. "Упродовж найближчих днів Верховна Рада України планує ухвалити низку важливих євроінтеграційних законопроєктів. Ми повністю виконаємо наші зобов'язання", - запевнив Єрмак.

Він зазначив, що Україна розраховує на позитивне рішення саміту Європейського Союзу, що відбудеться 14-15 грудня, щодо початку переговорів з Україною про членство в ЄС.

На сайті угорського міністерства закордонних справ про факт проведення розмови та її результати не повідомляється.

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Партія Орбана - проти вступу України в ЄС

Напередодні стало відомо, що керівна угорська партія "Фідес", до якої належать Орбан і Сіярто, планує звернутися до уряду з закликом не підтримувати початок офіційних переговорів про вступ України до ЄС на саміті в Брюсселі наступного тижня. Задля цього до парламенту Угорщини внесли відповідну резолюцію.

"Політика розширення ЄС повинна залишатися об'єктивним процесом, заснованим на правилах і результатах. Початок переговорів з Україною про членство має ґрунтуватися на консенсусі між країнами-членами. Умови для цього сьогодні відсутні", - йдеться в проєкті резолюції. У документі додається, що лідери ЄС повинні спершу оцінити, як потенційне членство України вплине, зокрема, на європейську аграрну політику.

"Фідес" має дві третини голосів у парламенті, що дозволяє партії самостійно ухвалювати будь-які закони.

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Опір Орбана рекомендації Єврокомісії

8 листопада Європейська Комісія рекомендувала розпочати офіційні переговори про вступ України в ЄС. На саміті 14-15 грудня лідери 27 держав-членів Євросоюзу мають вирішити, чи підтримати цю рекомендацію. Рішення потребує одностайності серед усіх країн блоку.

17 листопада уряд Орбана запустив загальнонаціональне опитування щодо політики Євросоюзу, 4 з 11 питань якого стосуються України: переговорів про членство в ЄС, припинення військової допомоги, фінансової допомоги та імпорту аграрної продукції.

4 грудня Орбан надіслав листа президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю, в якому вимагав зняти з порядку денного саміту ЄС питання членства України. У листі він запропонував відкласти це питання на 5-10 років, замінивши його угодою про "стратегічне партнерство".

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