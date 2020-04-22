Катерина Бабкіна: 2021-й - рік, щоби прагнути та мріяти

Зараз, либонь, настає кульмінація того часу, коли люди, медіа та компанії підбивають підсумки року. Це триває здебільшого ще з листопада - слово року, колір року, людина року, відкриття року і так далі - а саме, далі кожен, кожна і кожне уже підсумовує, хто на що здатен, - здобутки, втрати, події, висновки.

2020-й перетворив цю щорічну рутину на задачку з зірочкою - дуже важко підсумувати рік, який практично від початку пішов не так, як мав, і не так, як слід, без перебільшення унеможлививши звичний плин існування і взаємодії всіх країн на цілій земній кулі, що там уже казати про звичайні особисті плани, дедлайни та інші очікування. Важко підбивати підсумки посередині кризи, яка невідомо коли мине, складно підрахувати здобутки і збитки в потоці процесів, над якими ніхто не має контролю.

Але є дещо, очевидно, за що всі ми - від поважних футурологів до школярок з рожевими щоденниками-планерами - беремося в цю пору року ще з більшим азартом, але й із більшим острахом. І це - плани та цілі на 2021-й.

Плани теж змінилися

Світ, без сумніву, змінився - і, ймовірно, назавжди: в оголошеннях про оренду житла уже з'явилися рядки про "робоче місце з хорошим тлом, придатне для онлайн-нарад та зустрічей", пакетні подорожі, а подекуди і квитки на рейси в туристичні напрямки чи місця в готелях більше не продають без страхування від невиїзду чи невильоту, а освіта та обмін, більшість інтелектуальної праці та мистецтв стоять однією ногою в онлайні (гра слів тут не випадкова - бо часом здається, що однією ногою в могилі також). Розвиток і поширення вірусу, який паралізував світ і актуалізував моду на захисні маски та локальний туризм, все ще до кінця не є зрозумілим і тим паче не є під контролем, а тому без сенсу намагатися передбачити заходи, які можуть знадобитися для подальшого зменшення ризиків. Не грайливе і зазвичай не схильне до символіки чисел видання The Economist свій огляд десяти провідних трендів 2021 року починає з того, що... число 21 пов'язане з фортуною, ризиком, ставкою на шанс і гральними костями. Ну правда, що всерйоз можна запланувати на такий рік?

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Безумовно, новий світ змінив сам фокус того, як і що люди планують чи прагнуть здійснити, - хочеться вірити, з боку кількості в бік якості. Навряд чи на 2021-й варто планувати відвідати десять нових країн, налітати триста тисяч миль чи навіть з'їздити до моря раз на сезон. Але подорожі нікуди не зникнуть з людського життя - подорожувати можна околицями рідного міста, якщо правильно налаштувати власну оптику на пізнання та заглиблення, перемикання від звичної рутини на нові ритми та вібрації. Заразом це може позитивно відбитися і на тому, як виглядають такі околиці, - вимушені їх побачити, ми, можливо, нарешті докладемо зусиль до того, щоби їх покращити.

Вступити до певного вишу чи потрапити на роботу в компанії мрії теж навряд чи часто з'являтиметься як рядок у планах на 2021-й - кількість звичних вакансій скорочується, а вищі навчальні заклади розгублено намагаються прилаштувати до хоч якоїсь діяльності онлайн бодай тих нових студентів, яких набрали у 2020-му. Однак дізнаватися, пробувати та робити щось нове нам зміни у світі жодним чином не заважають - фокусуватися варто скоріше на цьому, аніж на назвах, рейтингах і пунктиках престижу. Можна робити цілком нову, втішну і прибуткову роботу, не влаштувавшись у жодну компанію взагалі, можна навчитися неймовірних речей, так і не ставши студентом жодного навчального закладу.

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Фокусуватися на суті

Змін зазнали практично всі інші звиклі активності - спорт та підтримка здоров'я, хобі, соціалізація. Маски на обличчі, дистанція та уникання закритих приміщень, страх, забобони і подекуди брак інформації неймовірно ускладнюють як роботу над аматорською виставою, так і похід у басейн. Але якщо фокусуватися на суті, а не на формі, можна отримувати ті ж, ба навіть кращі результати та враження, діючи зовсім незвично в нових, відмінних умовах. Головне - у першу чергу, діяти. Бо навіть з нового світу нікуди не зникли радість руху, сила тіла, сміх, довіра чи приязнь.

У 2021-у, скоріше за все, більше людей замислиться про скорочення чи хоча би усвідомлення свого споживання - хтось через вимушені зміни фінансових можливостей, а хтось просто тому, що зверне увагу на те, як нескладно і швидко насправді може змінитися все, на чому, здавалося би, тримається весь світ. То чого б не попрацювати з власними звичками та патернами поведінки? У 2021-у, кажуть, більше пощастить планеті - у нас стало менше можливостей їй шкодити. І на тлі цього, можливо, зміцниться тренд турботи про довкілля - якщо ми і так вимушені відмовитися від чогось, що було нам дороге і важило багато в нашому житті, навіть якщо шкодило планеті, то чого б це уже не усвідомити, осмислити і прийняти за модель поведінки надалі?

У 2021-у в людей буде менше можливостей тікати і ховатися від самих себе і від того, як насправді виглядає їхнє життя, з яких взаємин, емоцій, відчуттів та думок воно складається. Це невимовно складно, але є й потужним поштовхом до змін, хочеться вірити - до змін на краще: адже багато хто з нас, зізнаємося чесно, починає активно перебирати лапками в кращий бік лише тоді, коли уже зовсім припекло і далі терпіти несила. Що ж, наступного року в усіх нас буде більше часу і необхідностей подивитися уважно і чесно на те, як виглядає життя не десь там далеко - в майбутньому, у планах, в інших країнах, а тут і зараз, прямо навколо реальних нас там, де ми є.

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І насамкінець, ще у 2021-у, хочеться вірити, трошки менше сенсу буде в тому, щоби загалом планувати і ставити цілі - бо наступні місяці готують для нас забагато невідомих обставин і факторів. Натомість трошки більше смислу ми будемо знаходити в тому, щоби прагнути та мріяти.

Погодьтеся, хоча важко заперечити, що рік буде складний, але саме по собі це звучить не так уже й погано.

"Авторська колонка" висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle в цілому.