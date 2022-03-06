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Катерина Бабкіна - українська письменниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катерина Бабкіна".
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"Вона носила три пари рейтузів, щоби її тонкі ноги та підтягнутий таз виглядали "більш апетитно". А інші зараз не знають, що робити з своїми задами, на яких ніби три пари рейтузів", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.