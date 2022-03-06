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Катерина Бабкіна

Катерина Бабкіна - українська письменниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Катерина Бабкіна".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж?

Катерина Бабкіна: Спирт чи мотузка, книжка чи ніж? 06.03.2022

"Від першої хвилини війни ми - Робінзон, який, несподівано сам для себе, дає раду усьому, чому може й не може, і зберігає людське обличчя і ясний розум", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік

Катерина Бабкіна: Що не так з нашими цілями на рік 12.01.2022

"Класно час від часу всередині себе моніторити, куди ви рухаєтеся та з якою швидкістю, але можна домоніторитися до зовсім нерелевантних висновків", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав

Катерина Бабкіна: Щоб ніхто ні на кого не наїжджав 27.10.2021

"Гумор про це - переважно чорний. "Пішохід завжди правий, поки живий". "Моторолери смішно хрустять під колесами автівок". "Дай дорогу велосипедисту, він все одно довго не проживе", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Як швидко після вагітності та пологів повернути тілу форму та молодість

Катерина Бабкіна: Як швидко після вагітності та пологів повернути тілу форму та молодість 14.08.2021

"Вона носила три пари рейтузів, щоби її тонкі ноги та підтягнутий таз виглядали "більш апетитно". А інші зараз не знають, що робити з своїми задами, на яких ніби три пари рейтузів", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Чи дійсно годі себе жаліти?

Катерина Бабкіна: Чи дійсно годі себе жаліти? 29.04.2021

"Можна спробувати ставити себе на перше місце бодай через те, що якщо ви поламаєтеся чи закінчитеся, то й іншим ви також нічого більше не зможете дати", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Репортаж зі світу старих першородок

Катерина Бабкіна: Репортаж зі світу старих першородок 22.02.2021

"Жінці завжди стільки років, на скільки вона виглядає - але якщо прислухатися, годинничок точно цокає!" - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: 2021-й - рік, щоби прагнути та мріяти

Катерина Бабкіна: 2021-й - рік, щоби прагнути та мріяти 22.12.2020

"Якщо фокусуватися на суті, а не на формі, можна отримувати ті ж, ба навіть кращі результати та враження, діючи зовсім незвично в нових, відмінних умовах", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Стадія прийняття

Катерина Бабкіна: Стадія прийняття 05.11.2020

"Ресурси розпачу, обурення і гніву були вичерпані ще навесні, а тепер часи депресії - відчаю, туги і втрати інтересу до боротьби та змін", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні

Катерина Бабкіна: Якщо ти не дрон, або Про відпочинок в Україні 05.08.2020

"Якщо ви вже заїхали в місцину, де в радіусі 60 кілометрів одне кафе, то вважається, що не важливо, чи зручна там вбиральня і чи липкі столи", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Парадокс толерантності по-українськи

Катерина Бабкіна: Парадокс толерантності по-українськи 03.07.2020

"Не закріплено конвенціями право на те, щоби "геї робили свої справи тихо вдома і мої діти їх не бачили", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.

Катерина Бабкіна: Вимушена зустріч із собою

Катерина Бабкіна: Вимушена зустріч із собою 22.04.2020

"Ізоляція взяла нас за ручку і привела та поставила face to face з нашими справжніми відчуттями та почуттями, бажаннями та можливостями", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Про рідну мову

Катерина Бабкіна: Про рідну мову 21.02.2020

"Утискати чи дискримінувати будь-кого за мовним та національним принципом можуть загалом лише ті, кому складно подумати головою", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Дрижи, але форс держи

Катерина Бабкіна: Дрижи, але форс держи 29.10.2019

"За закритими дверима було багато жорстокості, страху, знецінення - всього того, що варто було б не лише винести з хати, як виносять сміття, а й залишити десь поза своїм життям", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: (Нена)В'язаний вибір

Катерина Бабкіна: (Нена)В'язаний вибір 23.09.2019

"Я дуже сильно полюбила це робити, щойно зник фактор примусу, приниження, безвиході й такої необхідності, ніби я лише для цього й народилася", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Тільки гроші цікавлять

Катерина Бабкіна: Тільки гроші цікавлять 13.05.2019

"Зароблене часто віддають (якщо віддають) тобі з таким виглядом, ніби роблять велику послугу", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
Катерина Бабкіна: Моє уявне минуле

Катерина Бабкіна: Моє уявне минуле 12.04.2019

"Осмислене, проговорене минуле здатне загоїти в суспільстві дуже важливі криваві діри та пояснити витоки болісних процесів і паттернів, у яких ми живемо сьогодні", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.
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