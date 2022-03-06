Катерина Бабкіна: Як швидко після вагітності та пологів повернути тілу форму та молодість

"Вона носила три пари рейтузів, щоби її тонкі ноги та підтягнутий таз виглядали "більш апетитно". А інші зараз не знають, що робити з своїми задами, на яких ніби три пари рейтузів", - Катерина Бабкіна, спеціально для DW.