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Олена Стяжкіна

Тема

Олена Стяжкіна - українська письменниця.

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Докладно

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"Авторська колонка"

"Авторська колонка"

Українські письменники й інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.
Культура2 вересня 2022 р.
Українська письменниця Олена Стяжкіна

Щоденник війни. Четвертий місяць лютого

Щоденник війни. Четвертий місяць лютого

"Довіра - коли не питаєш, навіщо. Бо знаєш, це питання життя чи смерті. Або обох", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Українська письменниця Олена Стяжкіна
Олена Стяжкіна
Гостьовий коментар
Суспільство7 липня 2022 р.
Українська письменниця Олена Стяжкіна

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого

"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо і чутно вітер", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Українська письменниця Олена Стяжкіна
Олена Стяжкіна
Гостьовий коментар
Суспільство7 квітня 2022 р.
Українська письменниця Олена Стяжкіна

Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте

Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте

"Воїни знають, який командир не зрадить. Як знають і того, який накиває п'ятами", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Українська письменниця Олена Стяжкіна
Олена Стяжкіна
Гостьовий коментар
Культура7 жовтня 2021 р.
Українська письменниця Олена Стяжкіна

Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди

Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди

"Не з нашої волі відкрився другий - антиковідний - фронт", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Суспільство24 листопада 2020 р.
Українська письменниця Олена Стяжкіна

Олена Стяжкіна: Допоки фронт стоїть

Олена Стяжкіна: Допоки фронт стоїть

"Сьома весна війни. Географія могил та надгробків", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Культура4 березня 2020 р.
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