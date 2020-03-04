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Ізраїльсько-палестинський конфлікт
Олена Стяжкіна
Тема
Олена Стяжкіна - українська письменниця.
Пропустити розділ Докладно
Докладно
"Авторська колонка"
"Авторська колонка"
Українські письменники й інтелектуали розмірковують на актуальні в Україні та світі суспільно-політичні теми.
Культура
02.09.2022
2 вересня 2022 р.
Щоденник війни. Четвертий місяць лютого
Щоденник війни. Четвертий місяць лютого
"Довіра - коли не питаєш, навіщо. Бо знаєш, це питання життя чи смерті. Або обох", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна
Гостьовий коментар
Суспільство
07.07.2022
7 липня 2022 р.
Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого
Щоденник війни. П'ятий тиждень довгого лютого
"Я не хочу й не зможу говорити після Перемоги. Я хочу, що було тихо і чутно вітер", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна
Гостьовий коментар
Суспільство
07.04.2022
7 квітня 2022 р.
Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте
Олена Стяжкіна: Нові капітали, або Окуляри на декольте
"Воїни знають, який командир не зрадить. Як знають і того, який накиває п'ятами", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Олена Стяжкіна
Гостьовий коментар
Культура
07.10.2021
7 жовтня 2021 р.
Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди
Олена Стяжкіна: Ті самі дорослі люди
"Не з нашої волі відкрився другий - антиковідний - фронт", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Суспільство
24.11.2020
24 листопада 2020 р.
Олена Стяжкіна: Допоки фронт стоїть
Олена Стяжкіна: Допоки фронт стоїть
"Сьома весна війни. Географія могил та надгробків", - Олена Стяжкіна, спеціально для DW.
Культура
04.03.2020
4 березня 2020 р.
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