 Українці вважають Зеленського як політиком року, так і невдахою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.12.2020

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Українці вважають Зеленського як політиком року, так і невдахою

Президента України Володимира Зеленського опитані соціологами громадяни назвали як "політиком року", так і "невдахою".

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

28 відсотків українців вважають "невдахою року" 2020 президента Володимира Зеленського, водночас майже 15 відсотків назвали його "політиком року". Про це свідчать результати соціологічногоопитування фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), оприлюднені у понеділок, 21 грудня.

Автори дослідження вважають: такі дані свідчать про те, що "в 2020 року Україна залишилась без політика року". "Хоча відносну більшість у номінації "Політик року" українці віддали чинному президенту Зеленському, але навіть його назвали таким лише 15 відсотків. Інших політиків згадують ще менше - друге місце посідає Петро Порошенко, якого вважають політиком року 9 відсотків", - ідеться у повідомленні на сайті фонду "Демократичні ініціативи".

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Обидва політики очолюють водночас і народний рейтинг "Невдаха року", укладений соціологами. Зеленського вважають невдахою року 28 відсотків, а Порошенка - 14 відсотків, інші імена називають менш ніж по 5 відсотків опитаних.

Нагадаємо, 16 грудня були оприлюднені результати дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, за якими Зеленського 42 відсотки українців визнали "розчаруванням 2020 року". Тоді ж 10 відсотків опитаних вказали, що розчаруванням року є лідер партії "Європейська солідарність" Порошенко. 

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