Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину

Оцінити стосунки досить складно. Крім того, існує багато різноманітних видів стосунків - моногамні, поліамурні, стосунки на відстані, а також пари, що живуть разом, з дітьми, у тому числі від попередніх шлюбів, або без тощо.

Навіть якщо взяти за взірець партнерство двох людей, які живуть разом, практично неможливо прогледіти всі злети й падіння кривої динаміки взаємин.

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"Середньостатистичної моделі стосунків не існує", - переконана психологиня Марієке Девітте з Маастрихтського університету в Нідерландах. Вона спеціалізується на вивченні сексуальних аспектів життя. На думку дослідниці, потрібно просто визнати той банальний факт, що кожне партнерство вкрай індивідуальне.

Хоч ця індивідуальність ускладнює дослідження стосунків, водночас це є потенційним ключем до досягнення гармонії та злагоди у взаєминах, навіть під час нинішнього локдауну. Ось кілька порад фахівців задля зміцнення стосунків.

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1. Визнати непрості реалії

Як нинішня пандемія COVID-19, так і вжиті владою протиепідемічні заходи задля її стримування спричиняють украй сильний стрес для багатьох людей. Це нерідко пов'язано з тим, що дехто, можливо, втратив роботу або змушений працювати з дому, водночас поєднуючи все це із доглядом за дітьми. А декому може гостро бракувати втрачених соціальних контактів, що так само є джерелом стресу.

Було б наївним вважати, що така непроста ситуація жодним чином не позначиться на стосунках. Що менше лишається так званого "якісного часу" на спілкування одне з одним, то вужчими можуть стати можливості для інтимності. А результат - більше конфліктів і менше сексу.

Натомість ті, хто просто змириться з фактом, що на даному етапі доводиться відмовлятися від дотеперішнього розуміння нормального плину життя, зможуть спокійно опустити планку очікувань не тільки до себе, але і до взаємин. Якщо дотеперішні моделі поведінки більше не знаходять застосування в житті, потрібно шукати нові шляхи.

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Це підтверджує й проведене цьогоріч соціологічне дослідження. Навесні та восени цього року австрійська соціологиня Барбара Ротмюллер (Barbara Rothmüller) провела опитування в Австрії та Німеччині, що демонструє, яких змін зазнали близькість та інтимні стосунки під час пандемії.

У рамках опитування у квітні 74 відсотки опитаних пар, які живуть під одним дахом, визнали, що їм добре проводити час одне з одним і вони раді такій несподіваній нагоді побути разом. А вже під час другого опитування, проведеного восени, про себе таке могли сказити 69 відсотків опитаних пар.

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2. Забезпечити особистий простір

"Значною проблемою у стосунках пар, а також у помешканнях, де проживає кілька людей, та у великих домогосподарствах з дітьми є брак місця, де можна усамітнитися", - зазначає соціологиня Ротмюллер, аналізуючи результати проведених нею опитувань. Ця проблема, звісно, особливо загострюється, коли всі раптом опиняються вдома - і така ситуація триває постійно.

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Тому в занадто тісному помешканні важливо свідомо допомагати одне одному в зусиллях збільшити або надати простір і можливість для усамітнення. Приміром, для декого раціональним вирішенням стали кількагодинні прогулянки, щоб інші співмешканці або члени сім'ї могли спокійно побути на самоті.

У виграші тут опиняються ті, хто може чітко озвучити власні потреби. Але перш ніж говорити про бажання та інтереси іншим, потрібно спочатку самим усвідомити їх.

І саме в цьому нам може допомогти пандемія, адже соціальних і культурних подразників немає, а заплановані зустрічі скасовано. Ми залишаємося сам на сам із собою, а це може як доводити до сказу, так і відкрити нові можливості.

3. Вчитися змінювати звички

Можливо, навіть у нашому ставленні до самих себе вже просто немає колишніх підходів та звичних моделей. На таку проблему можна реагувати по-різному. Приміром, реакцією декого стає постійне розчарування. Однак постійне негативне ставлення нічого не змінить ані в самій ситуації, ані у стосунках.

"Настав час розвивати нові інтереси", - запевняє психологиня Девітте. За її словами, тут виходом могли би стати такі заняття як читання, фізичні вправи або куховарство. Не виключено, що комусь щось із переліченого справді зможе покращити настрій.

Крім того, наша сексуальність сильно залежить від того, як ми почуваємося. Це цілком нормально, якщо хтось через стрес і невдоволення не піклується про зовнішність, вдягається абияк, багато сумує чи зайвий раз зазирає в чарку.

Тож непогано було б займатися спортом або куховарити, приготувавши щось здорове і смачненьке на обід. Здавалося б дрібничка, але тоді навіть секс стає імовірнішим. А він і справді може зарадити.

Чому б не спробувати щось нове разом? Якщо не тепер, то коли?

4. Секс проти стресу

Проведене Барбарою Ротмюллер опитування показало, що під час першого локдауну в частини пар сексуальне бажання зменшилося. Але для декого секс став засобом, який допоміг пережити стрес.

Однак у деяких стосунках цей аспект може стати і справжнім випробуванням. Збільшує стрес наш сексуальний потяг чи змушує його зникнути взагалі - теж дуже індивідуально.

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Конфлікти у стосунках, як-от турботи про хліб насущний або перевантаження через роботу й догляд за дітьми, не дуже сприяють сексуальному життю. З іншого боку, фізична близькість може мати сильний єднальний вплив - надто сильний, щоб просто нехтувати ним у стосунках.

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За словами психологині Девітт, яка спеціалізується на питаннях, пов'язаних із сексом, буквально десяти хвилин обіймів і поцілунків може виявитися достатньо, щоб досягти настрою, який раніше видавався таким же далеким, як і кінець нинішньої пандемії.

А якщо ні? "Тоді пара витратила десять хвилин на поцілунки та обійми", - каже Девітт. Тут вирішальне значення має не частота сексуальних контактів, а якість, додає експертка.

5. Нові пріоритети

Нинішній час, коли всі наші уявлення про нормальний плин життя полетіли шкереберть, - напрочуд добра нагода переглянути список пріоритетів. Мабуть, усі погодяться, що здоров'я в цьому переліку має бути на найчільнішому місці.

Сім'я і партнерство також посідають важливі місця, зрештою, тут ідеться про саме тих людей, які перебувають разом з нами на своєрідному "безлюдному острові", і саме за цими людьми ми найбільше тужимо, якщо пандемія роз'єднує нас із ними.

До речі, моногамія, яку раніше нерідко розцінювали як припорошений пилюкою історії ідеал лицемірного міщанського суспільства, так само пережила нечуване відродження в часи спричиненої поширенням коронавірусу кризи. Приміром, соціологи вказують на моногамізацію взаємин ще й тому, що нинішній локдаун ускладнює підтримку відкритих стосунків або таких, які ні до чого не зобов'язують.

Іноді досить просто зрозуміти, що є справді найважливішим у житті

Згідно з проведеним соціологинею Ротмюллер опитуванням, багато пар, скористаються перервою в суспільному житті для інвестицій у себе та свої стосунки. На практиці це означає поглиблення взаємин завдяки більшій кількості розмов, більшій близькості та більшій кількості часу одне з одним. Однак чи дасть це ефект, коли пандемія закінчиться?