Відверті подробиці про німців і секс

У якому віці німці починають статеве життя? Чи часто вони змінюють сексуальних партнерів? Чи задоволені своїм досвідом у ліжку? Досі сексуальне життя німців не було ретельно вивчено. Опитувань, звичайно, проводиться дуже багато, але їх лише з натяжкою чи можна було вважати репрезентативними. А нове дослідження проливає світло на те, що відбувається у спальнях бюргерів.

Вчені з інституту сексології університетської клініки Гамбург-Еппендорф разом з Федеральним відомством освіти у галузі охорони здоров'я вперше у Німеччині провели масштабне репрезентативне опитування, у якому брали участь майже п'ять тисяч людей з двох сотень німецьких міст і сіл. Вік респондентів - від 17 до 75 років. Оприлюднено перші дані. Чим же примітне любовне життя сучасних німців?

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Як часто німці займаються сексом?

Загальний результат докладних 50-хвилинних інтерв'ю дає підстави вважати, що більшість німців задоволені своїми партнерськими і сексуальними стосунками, незважаючи на те, що деякі опитані не заперечують, що "ходили наліво". Кожен п'ятий чоловік в Німеччині - не моногамний, серед жінок таких 13 відсотків.

Задоволеність інтимним життям залежить від двох чинників: статусу стосунків і стану здоров'я. Одинаки рідше займаються сексом, ніж любовні пари. Але навіть сексуально активні одинаки менш задоволені своїм досвідом, ніж ті, хто перебуває у партнерських відносинах. Правда, чим довше люди разом, тим менше їх влаштовує секс. Зате у цілому вік не впливає на ступінь задоволеності.

Найактивніше сексуальне життя у Німеччині ведуть чоловіки у віці від 36 до 45 років і жінки від 26 до 35 років. Але як часто середньостатистичний німець вступає в інтимний зв'язок? 13 відсотків опитаних у віці від 18 до 36 років роблять це більш десяти разів на місяць. У цілому ж у цій справі жителі Німеччини проявляють стриманість: чотири-п'ять разів на місяць - середній показник. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то німці десь посередині. З віком інтерес до сексу слабшає: після 66 років половина опитаних чоловіків і лише чверть жінок активно займаються сексом. Але це не заважає навіть літнім німцям заводити знайомства на відповідних онлайн-порталах.

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Найперший раз

Якщо подивитися на вік, коли німці отримують свій перший сексуальний досвід, то тут простежуються соціокультурні зміни. Сьогодні у віковій групі від 18 до 25 років майже у половини інтимна близькість вперше відбувається до настання 17-річчя. Серед тих, хто народився в середині 1940-х - 1950-х і чия молодість припала на роки сексуальної революції, "найперший раз" до повноліття був лише у кожного п'ятого респондента.

Дослідження дає уявлення і про кількість сексуальних партнерів. Зазначимо, що здебільшого оприлюднені дані опитування охоплюють тільки гетеросексуальні стосунки. Німецький чоловік в середньому за своє життя спить з десятьма жінками, у німкені в ліжку опиняються шість партнерів. Правда, вчені відзначають, що заради соціального визнання чоловіки можуть видавати бажане за дійсне, а жінки, навпаки, боячись стигматизації, занижують цю цифру.

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Секс і здоров'я

Чим краще опитані оцінювали свій стан здоров'я, тим вищою у них була кількість сексуальних контактів за минулий місяць. Половина німців з хронічними захворюваннями або інвалідністю вважають свої проблеми зі здоров'ям перешкодою для сексу.

Більшість обізнані про інфекції, що передаються статевим шляхом. Третина гетеросексуальних пар і 40 відсотків гомо- і бісексуалів, які живуть у Німеччині, заводять розмову на цю тему перед першим сексом. Причому молоді німці набагато краще поінформовані, ніж літні - частково завдяки урокам статевої освіти в школі, як вважають дослідники. При цьому для запобігання інфекціям презервативи використовують лише 70 відсотків одинаків і трохи більше половини тих, хто зраджував своєму постійному партнерові або партнерці.