Відверті подробиці про німців і секс

Перший секс, кількість партнерів і багато інших аспектів інтимного життя німців вперше стали предметом масштабного дослідження у Німеччині.
У якому віці німці починають статеве життя? Чи часто вони змінюють сексуальних партнерів? Чи задоволені своїм досвідом у ліжку? Досі сексуальне життя німців не було ретельно вивчено. Опитувань, звичайно, проводиться дуже багато, але їх лише з натяжкою чи можна було вважати репрезентативними. А нове дослідження проливає світло на те, що відбувається у спальнях бюргерів.
Вчені з інституту сексології університетської клініки Гамбург-Еппендорф разом з Федеральним відомством освіти у галузі охорони здоров'я вперше у Німеччині провели масштабне репрезентативне опитування, у якому брали участь майже п'ять тисяч людей з двох сотень німецьких міст і сіл. Вік респондентів - від 17 до 75 років. Оприлюднено перші дані. Чим же примітне любовне життя сучасних німців?
Загальний результат докладних 50-хвилинних інтерв'ю дає підстави вважати, що більшість німців задоволені своїми партнерськими і сексуальними стосунками, незважаючи на те, що деякі опитані не заперечують, що "ходили наліво". Кожен п'ятий чоловік в Німеччині - не моногамний, серед жінок таких 13 відсотків.
Задоволеність інтимним життям залежить від двох чинників: статусу стосунків і стану здоров'я. Одинаки рідше займаються сексом, ніж любовні пари. Але навіть сексуально активні одинаки менш задоволені своїм досвідом, ніж ті, хто перебуває у партнерських відносинах. Правда, чим довше люди разом, тим менше їх влаштовує секс. Зате у цілому вік не впливає на ступінь задоволеності.
Найактивніше сексуальне життя у Німеччині ведуть чоловіки у віці від 36 до 45 років і жінки від 26 до 35 років. Але як часто середньостатистичний німець вступає в інтимний зв'язок? 13 відсотків опитаних у віці від 18 до 36 років роблять це більш десяти разів на місяць. У цілому ж у цій справі жителі Німеччини проявляють стриманість: чотири-п'ять разів на місяць - середній показник. Якщо порівнювати з іншими європейськими країнами, то німці десь посередині. З віком інтерес до сексу слабшає: після 66 років половина опитаних чоловіків і лише чверть жінок активно займаються сексом. Але це не заважає навіть літнім німцям заводити знайомства на відповідних онлайн-порталах.
Якщо подивитися на вік, коли німці отримують свій перший сексуальний досвід, то тут простежуються соціокультурні зміни. Сьогодні у віковій групі від 18 до 25 років майже у половини інтимна близькість вперше відбувається до настання 17-річчя. Серед тих, хто народився в середині 1940-х - 1950-х і чия молодість припала на роки сексуальної революції, "найперший раз" до повноліття був лише у кожного п'ятого респондента.
Дослідження дає уявлення і про кількість сексуальних партнерів. Зазначимо, що здебільшого оприлюднені дані опитування охоплюють тільки гетеросексуальні стосунки. Німецький чоловік в середньому за своє життя спить з десятьма жінками, у німкені в ліжку опиняються шість партнерів. Правда, вчені відзначають, що заради соціального визнання чоловіки можуть видавати бажане за дійсне, а жінки, навпаки, боячись стигматизації, занижують цю цифру.
Чим краще опитані оцінювали свій стан здоров'я, тим вищою у них була кількість сексуальних контактів за минулий місяць. Половина німців з хронічними захворюваннями або інвалідністю вважають свої проблеми зі здоров'ям перешкодою для сексу.
Більшість обізнані про інфекції, що передаються статевим шляхом. Третина гетеросексуальних пар і 40 відсотків гомо- і бісексуалів, які живуть у Німеччині, заводять розмову на цю тему перед першим сексом. Причому молоді німці набагато краще поінформовані, ніж літні - частково завдяки урокам статевої освіти в школі, як вважають дослідники. При цьому для запобігання інфекціям презервативи використовують лише 70 відсотків одинаків і трохи більше половини тих, хто зраджував своєму постійному партнерові або партнерці.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
"Вільне тіло": німецька нудистська культура
Це частина німецької культури так само, як техно-музика та сезон спаржі. І хоча популярність так званої "культури вільного тіла" (Freikörperkultur - FKK) серед молодих німців зменшується, в країні досі можна знайти чимало місць для нудистів на пляжах, у спа і навіть у парках.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Здорове хобі
До кінця XIX століття багато німців вважали, що купання без одягу покращує здоров’я і додає сил. У ті часи вони втікали із забруднених промислових міст поближче до природи і купалися в численних озерах по всій країні. Також без одягу ходили в походи або займалися спортом. На цьому фото 1933 року - дві жінки на озері Кімзеє в Баварії.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
"Голе" кіно
Покращення здоров’я через необмежений одягом рух на природі оспівується й у фільмі "Шлях до сили і краси" (Wege zu Kraft und Schönheit) 1925 року. У ньому знялася відома німецька режисерка та акторка Лені Ріфеншталь (Leni Riefenstahl). Ця стрічка зі сценами фізичних вправ - танцями та купанням - була одним з найбільш популярних освітніх фільмів в епоху німого кіно.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
"Культура вільного тіла" та нацисти
Згодом Лені Ріфеншталь стала улюбленою режисеркою Гітлера та прославляла арійське спортивне тіло у своєму фільмі "Олімпія", який розповідав про Олімпійські ігри в Берліні у 1936 році. Після того, як нацисти спершу заборонили "культуру вільного тіла", плавати без одягу знову дозволили у 1942 році, щоправда, у віддалених місцях. Багато прибічників "культури вільного тіла" тоді мали "ліві" поляди.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Протест проти заборон
У Східній Німеччині "культуру вільного тіла" почали пропагувати авангардисти у 1950-их, однак вже за 20 років вона поширилася всією країною. На тлі суцільних заборон і тотального контролю всіх сфер життя в НДР купання оголеним було рідкісним проявом свободи. На цій фотографії 1986 року десятки нудистів купаються та засмагають на Мюггельзее, озері у передмісті Східного Берліна.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Нудисти на Балтійському узбережжі
Чимало прибічників "культури вільного тіла" було і на узбережжі Балтійського моря, за винятком його польської частини. Після того, як Польща приєдналася до ЄС, переходити пляжем з однієї країни до іншої стало набагато легше, однак нудизм все ще викликає незадоволення місцевих.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Дух свободи
На цьому фото - нудистський пляж у Лейпцигу, 1980 рік. Як запевняють прибічники "культури вільного тіла", їхня практика не пов’язана із сексом, йдеться радше про свободу від соціальних обмежень. І, звичайно, можливість отримати гарну засмагу без слідів від купальника.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Не лише на сході
Попри заборону публічного оголення, у Мюнхені є чимало місць, де роздягатися можна. Приміром, в Англійському саду та вздовж річки Ізар, зокрема, на популярному у нудистів пляжі Флаухер (на фото). На такі місця зазвичай вказують спеціальні знаки, а ті, хто там відпочивають, не горять бажанням потрапити в об’єктив туристів.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Ню в парках
Хоча "культура вільного тіла" вже не настільки популярна в Берліні, як раніше, у деяких парках під час прогулянки іноді можна побачити більше оголених тіл, ніж очікуєте. Попри те, що публічне оголення є незаконним, засмагати без одягу можна у різних берлінських парках - Maуерпарку, Народному парку Фрідріхсхайн (на фото) та Тірґартен, - принаймні допоки це нікому не заважає.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
Сауни без одягу
Напередодні падіння Берлінського муру Aнґела Меркель, подейкують, була в сауні - за традицією вона ходила туди щотижня, по четвергах. Майже 30 мільйонів німців регулярно відвідують сауни, яких в країні 2300. Більшість з них відкриті для обох статей, і відвідувачі повинні бути без одягу. Важливо: такі заклади не слід плутати з певними саунами чи клубами, які насправді є будинками розпусти.
"Голі" факти: чому і де роздягаються німці?
У дикій природі
Така розвага не для всіх, але якщо є бажання по-справжньому наблизитися до природи, можна спробувати сходити в похід оголеним. Для цього в німецьких горах Гарц навіть є спеціальний 18-кілометровий маршрут для нудистів, який простягається від села Данкероде до Віпперталя і назад. Тільки обережно - кропива!