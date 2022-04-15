Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Лариса Денисенко

Лариса Денисенко - українська письменниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лариса Денисенко".

Лариса Денисенко є авторкою численних романів та телеведучою. Денисенко має юридичну освіту й активно займається правозахисною діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Щоденник війни. Як ти?

Щоденник війни. Як ти? 15.04.2022

"Застрягаєш, бо не знаєш, що відповісти мамі, котра показує тобі фотографію доньки, зґвалтованої та розстріляної окупантами", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням

Лариса Денисенко: Крим. Героїні за замовчуванням 10.02.2022

"Вони спостерігають за тим, як діти бавляться у судові засідання, і продовжують вірити у справедливість. Вони терпляче відповідають щодня на питання, коли тато повернеться додому", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Коментар: Емілі в Парижі і стереотипи - подвійні стандарти Netflix

Коментар: "Емілі в Парижі" і стереотипи - подвійні стандарти Netflix 24.12.2021

Українські соцмережі збурив стереотипний образ українки в серіалі "Емілі в Парижі" від Netflix. Таким чином американська стрімінгова платформа суперечить власній політиці різноманіття, вважає Лариса Денисенко.
Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту

Ганна Улюра: Сім кольорів райдужного сучукрліту 20.12.2021

"Як нас визначають наші таємниці, коли ми мусимо утаювати щось нереально красиве - любов до іншої людини?" - Ганна Улюра, спеціально для DW.

Лариса Денисенко: Природний відбір і на все воля Божа

Лариса Денисенко: Природний відбір і "на все воля Божа" 09.11.2021

"Легше вірити в Бога, ніж у сімейного лікаря, хоча з першим ми не підписували декларацій", - Лариса Денисенко, спеціально для DW.
Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне

Коментар: Обійми на Олімпіаді - війна перетворює приватне на публічне 09.08.2021

Після обіймів української призерки Олімпіади Магучіх із російською спортсменкою Ласіцкене у соцмережах здійнялася хвиля обурення. Цькування спортсменки неприпустиме, але є "але", пише Лариса Денисенко.
Коментар: Зеленський, Аваков і справа Шеремета - вплив політиків на суд неприпустимий

Коментар: Зеленський, Аваков і справа Шеремета - вплив політиків на суд неприпустимий 21.05.2021

Доведення провини обвинувачених у вбивстві Павла Шеремета - це справа кримінальної юстиції, а не справа політичного впливу та спекуляцій, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Санкції РНБО замість судових вироків шкодять інтересам України

Коментар: Санкції РНБО замість судових вироків шкодять інтересам України 09.04.2021

Санкції РНБО не можуть замінити судових рішень. Заміна санкціями вироків тим, кого хтось вважає злочинцями, небезпечніша за "мертву" судову систему і шкодить інтересам України, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш 22.03.2021

Безлади біля Офісу президента є наслідком концентрованого відчаю протестувальників через неможливість впливу на владу. Але й реформи таким чином пришвидшити не вдасться, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Про вирок Стерненку, або Правосуддя через політико-ідеологічні фільтри

Коментар: Про вирок Стерненку, або Правосуддя через політико-ідеологічні фільтри 24.02.2021

На обвинувальний вирок Сергію Стерненку люди відреагували не як на покарання за злочин, а як на кару за політичні погляди, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Виступ на російському телебаченні - добриво для мови ворожнечі

Коментар: Виступ на російському телебаченні - добриво для мови ворожнечі 16.02.2021

Виступаючи на прокремлівському телеканалі в Росії та говорячи із ватажком "ДНР", Леонід Кравчук підіграє мові ворожнечі та легітимізує тих, кого Україна звинувачує в тероризмі, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Справа Василя Стуса - книжка як вирок?

Коментар: "Справа Василя Стуса" - книжка як вирок? 20.10.2020

Суд над книжкою - це демонстрація звички цензурувати не лише своє, а і суспільне життя та історію, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Чи потрібно розстрілювати корупціонерів?

Коментар: Чи потрібно розстрілювати корупціонерів? 15.10.2020

Питання президента Володимира Зеленського до українців можна було сформувати й так. Результати були б приголомшливі, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Карантин в Україні - безпека чи гра в популізм?

Коментар: Карантин в Україні - безпека чи гра в популізм? 10.09.2020

Запроваджуючи карантин, представники української влади у той же час продовжують їздити країною, проводити безмаскові наради та сидіти без масок у кафе. Це утверджує подвійні стандарти, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: День незалежності продемонстрував дві реальності України

Коментар: День незалежності продемонстрував дві реальності України 25.08.2020

Якщо минулорічна офіційна церемонія відзначення Дня незалежності була пафосна і гламурна, перевага надавалася телевізійній картинці, то цього року бал правив кіч, вважає Лариса Денисенко.
Коментар: Хто має увійти до вагона першим

Коментар: Хто має увійти до вагона першим 03.08.2020

Напад чоловіка на жінку в потязі спровокував в Україні дискусію про безпеку на залізниці. Та просто безпекової політики замало - треба навчитися запобігати саме гендерно обумовленому насильству, вважає Лариса Денисенко.
Інші статті