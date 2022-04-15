Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
Лариса Денисенко - українська письменниця. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Лариса Денисенко".
Лариса Денисенко є авторкою численних романів та телеведучою. Денисенко має юридичну освіту й активно займається правозахисною діяльністю. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.