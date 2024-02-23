Кабмін на кордоні: Україна пропонує Польщі план деблокади

Кабмін на кордоні: Україна пропонує Польщі план деблокади23 лютого 2024 р.
Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 23 лютого, що на його доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль і профільні міністри поїхали на кордон з Польщею, де польські фермери блокують рух українських вантажів.
"Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути, завтра у нас - два роки війни. Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали відкрито, що готові до 24 лютого бути на кордоні з пропозиціями, рішеннями, кроками назустріч. Те, що ми кажемо, ми зазвичай намагаємося робити", - сказав він на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.
Шмигаль: Зустріч з польськими урядовцями не відбулась
Шмигаль згодом опублікував фото з кордону, написавши, що "Кабінет міністрів України сьогодні тут", але "на жаль, зустріч з польськими урядовцями не відбулась". Зазначимо, що прем'єр Польщі Дональд Туск одразу публічно відхилив пропозицію зустрітися на кордоні та сказав, що зустріч запланована на 28 березня у Варшаві.
Шмигаль також звернувся до "польських колег, польських аграріїв і до всіх поляків" щодо "безглуздості блокади кордону".
Читайте також: Українські фермери привезли на кордон з Польщею розстріляну РФ техніку
Україна пропонує Польщі план деблокади кордону
Крім того, Шмигаль повідомив, що Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону, який складається з п'ятьох пунктів.
За його словами, питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. "В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - написав прем'єр.
Альтернативні маршрути експорту
Тим часом міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що однією з задач уряду під час виїзного засідання був запуск альтернативних маршрутів експорту та імпорту.
Читайте також: Які збитки несе Україна через блокаду кордону з Польщею