Кабмін на кордоні: Україна пропонує Польщі план деблокади

Шмигаль опублікував фото міністрів на кордоні: "Уряд України тут, але зустріч з польськими урядовцями не відбулась". Він запропонував Польщі план деблокади з 5 пунктів і пригрозив дзеркальними заходами в інакшому разі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у п'ятницю, 23 лютого, що на його доручення прем'єр-міністр Денис Шмигаль і профільні міністри поїхали на кордон з Польщею, де польські фермери блокують рух українських вантажів.

"Чи будуть польські колеги - це їхнє особисте рішення. Завтра ми не можемо бути, завтра у нас - два роки війни. Я не до того, що нам хтось пропонував завтра. Ми сказали відкрито, що готові до 24 лютого бути на кордоні з пропозиціями, рішеннями, кроками назустріч. Те, що ми кажемо, ми зазвичай намагаємося робити", - сказав він на пресконференції з прем'єркою Данії Метте Фредеріксен у Києві.

Шмигаль: Зустріч з польськими урядовцями не відбулась

Шмигаль згодом опублікував фото з кордону, написавши, що "Кабінет міністрів України сьогодні тут", але "на жаль, зустріч з польськими урядовцями не відбулась". Зазначимо, що прем'єр Польщі Дональд Туск одразу публічно відхилив пропозицію зустрітися на кордоні та сказав, що зустріч запланована на 28 березня у Варшаві.

Шмигаль також звернувся до "польських колег, польських аграріїв і до всіх поляків" щодо "безглуздості блокади кордону".

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Україна пропонує Польщі план деблокади кордону

Крім того, Шмигаль повідомив, що Україна розробила та пропонує Польщі план деблокади кордону, який складається з п'ятьох пунктів.

За його словами, питання блокування кордону має бути вирішене значно раніше, ніж 28 березня, коли мало б відбутись спільне засідання урядів України та Польщі. "В іншому випадку Україна залишає за собою право застосовувати дзеркальні заходи на пунктах пропуску", - написав прем'єр.

Альтернативні маршрути експорту

Тим часом міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що однією з задач уряду під час виїзного засідання був запуск альтернативних маршрутів експорту та імпорту.

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