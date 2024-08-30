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Інструктори ЄС не навчатимуть військових в Україні - Боррель

Степан Смишляєв
30 серпня 2024 р.

ЄС й надалі навчатиме українських військових, але робитиме це поза межами України, повідомив Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель на навчаннях українських поліцейських за участі інструкторів з ЄС (архівне фото)
Інструктори ЄС тренуватимуть українських військових поблизу України, але не на її території - БоррельФото: Sergei Supinsky/AFP/Getty Images

Міністри оборони країн Європейського Союзу на неформальному засіданні у Брюсселі у п'ятницю, 30 серпня, погодилися, що підготовка українських військових інструкторами ЄС має відбуватися "якомога ближче" до України, але не в самій країні, повідомив верховний представник ЄС з закордонної та безпекової політики Жозеп Боррель після зустрічі, пише Reuters.

Водночас він зауважив, що підготовка українських військових країнами ЄС триватиме. В рамках тренувальної місії EUMAM вже пройшли вишкіл 60 тисяч українців.

За словам Борреля, міністри погодилися, що до кінця року навчальна місія ЄС має тримати за мету провести підготовку 75 тисяч українських військових.

За даними ЗМІ, очікується, що у листопаді ЄС продовжить мандат місії ще на два роки.

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ЄС передав Україні 650 тисяч 155-мм снарядів

Перед початком зустрічі Боррель також повідомив, що країни ЄС продовжують постачати Україні боєприпаси і вже передали близько 650 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів з обіцяного мільйона. "Наша промисловість нарощує свої потужності", - додав він.

Водночас чиновник вкотре наголосив, що має власну думку щодо зняття обмежень на використання Збройним силам України західної зброї для ударів углиб території Росії. Втім, він зауважив, що кожна країна самостійно ухвалюватиме рішення з цього питання. Він наголосив, що дозвіл на удари по РФ не зробить ЄС учасником війни з Росією.

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