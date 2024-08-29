Кулеба у Брюсселі: Україні терміново потрібна обіцяна зброя

Кулеба в Брюсселі наголосив, що Україна потребує пришвидшення постачання обіцяної військової допомоги від ЄС.

Під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу у Брюсселі у четвер, 29 серпня, очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Києву терміново потрібна військова допомога, яку вже пообіцяли надати партнери. За його словами, йдеться, зокрема, про системи протиповітряної оборони (ППО).

"Я ціную готовність моїх колег вжити необхідних заходів для прискорення цих поставок", - написав він у соцмережі X за підсумками перемовин.

Останнім часом президент України Володимир Зеленський декілька разів наголошував у публічних промовах, що зараз для України ключовим є постачання допомоги від партнерів.

"Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами "завтра" чи "скоро". Робимо все, щоб прискорити постачання", - заявив він у традиційному вечірньому відеозверненні 23 серпня.

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Кулеба: Низка країн ЄС мають намір адвокатувати зняття обмежень на удари по РФ

Після перемовин у Брюсселі Дмитро Кулеба також заявив, що низка країн ЄС мають намір відгукнутися на заклик України зняти обмеження на використання західної зброї по "законних військових цілях у Росії" і під час двосторонніх контактів переконувати інших партнерів ухвалити відповідні рішення.

Він також висловив вдячність державам Євросоюзу, які пообіцяли надати додаткове обладнання та ресурси для української енергосистеми.

"Україна виконує зобов'язання на шляху до ЄС"

Окремо очільник МЗС зазначив, що Україна виконує взяті на себе зобов’язання в рамках процесу набуття членства в ЄС. Як приклад таких дій він навів нещодавню ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

"Ми покладаємося на підтримку держав-членів аби переговори про вступ України в ЄС просувалися хорошими темпами", - наголосив Кулеба.

Він також зауважив, що під час зустрічі з європейськими колегами вони "домовилися працювати над новими сміливими кроками в майбутньому політичному сезоні".