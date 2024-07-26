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КонфліктиІзраїль

Гарріс вимагає від Нетаньяху угоди про припинення вогню

Дмитро Шварц
26 липня 2024 р.

За словами віцепрезидентки США Камали Гарріс, у розмові з прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху вона зазначила, що "настав час укласти цю угоду".

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Зустріч віцепрезидентки США Камали Гарріс та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, 25 липня 2024 року
Зустріч віцепрезидентки США Камали Гарріс (п) та прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, 25 липня 2024 рокуФото: Nathan Howard/REUTERS

Віцепрезидентка США Камала Гарріс закликала Ізраїль укласти угоду про припинення вогню в Секторі Гази. Як передає агенція dpa, про це вона заявила в четвер, 25 липня, після зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

За словами Гарріс, "завдяки лідерству президента США Джо Байдена, угода про припинення вогню і звільнення заручників знаходиться на столі переговорів".

"У переговорах з'явилася надія на те, що вдасться досягти домовленості щодо цієї угоди. І як я щойно сказала прем'єр-міністру Нетаньяху, настав час укласти цю угоду", - зазначила вона.

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Гарріс підтвердила свою "непохитну прихильність" Ізраїлю

Також віцепрезидентка США підтвердила свою "непохитну прихильність" Ізраїлю, але закликала ізраїльське керівництво докласти більше зусиль для захисту цивільного населення в Газі. За її словами, Ізраїль має право захищати себе, але "важливо, як він це робить".

Також Гарріс зазначила, що у розмові з Нетаньяху висловила свою "серйозну стурбованість" масштабами людських страждань в Газі. Йшлося про загибель "занадто великої кількості невинних цивільних осіб" і катастрофічну гуманітарну ситуацію.

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"Ми не можемо відвертатися від цих трагедій. Ми не можемо дозволити собі оніміти від страждань, і я не буду мовчати", - заявила Гарріс.

Також вона закликала народ Сполучених Штатів пам'ятати про складність складність конфлікту та історію регіону. "Тероризм і насильство мають бути засуджені. Давайте всі разом докладемо усіх зусиль, щоб запобігти стражданням невинних цивільних осіб. І давайте засудимо антисемітизм, ісламофобію і ненависть будь-якого роду", - додала вона.

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