ФРН і Великобританія запевнили Україну у рішучій підтримці

Лондон і Берлін підтримуватимуть Київ стільки, скільки це буде необхідно, запевнили Олаф Шольц і Кір Стармер. Вони наголосили, що їхні країни "добре знають, чим зобов'язані українському народу".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) і прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час зустрічі у Берліні у середу, 28 серпня, запевнили, що їхні країни й надалі будуть рішуче підтримувати Україну, пише AFP.

"Ми продовжуватимемо нашу фінансову, економічну, політичну та військову підтримку стільки, скільки це буде необхідно", - наголосив Олаф Шольц на пресконференції.

Він зауважив, що хотів чітко заявити про подальшу підтримку "з огляду на те, що останнім часом робилися спроби посіяти сумніви щодо цього зобов’язання", маючи на увазі бурхливі дискусії, які виникли на тлі інформації про те, що ФРН скоротить військову допомогу Збройним силам України (ЗСУ) в 2025 році. Стармер, своєю чергою, погодився з канцлером ФРН, заявивши, що Лондон і Берлін "стоятимуть на боці України стільки, скільки буде потрібно".

Шольц також підтвердив, що в проєкті бюджету Німеччини на 2025 рік передбачено чотири мільярди євро військової допомоги Україні, що вдвічі менше ніж цьогоріч. Втім, він знов зазначив, що це буде компенсовано завдяки кредиту "Великої сімки" (G7) на 50 мільярдів доларів, відсотки за якими покриватимуться за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Читайте також: "Важливо мати надійних друзів": Зеленський подякував Шольцу за підтримку

Лондон і Берлін готують нову угоду про співпрацю

В контексті подальшої підтримки України Стармер також згадав про підготовку нової угоди про співпрацю між Німеччиною і Великобританією. За його словами, "центральним елементом" цього договору буде "нова оборонна угода", що буде заснована на існуючій співпраці, але розширить її "з метою спільної протидії загрозам нестабільного світу".

Прем'єр Великобританії додав, що, зокрема, йдеться про "нашу спільну рішучість стояти на захисті безпеки наших громадян і всього європейського континенту" і це починається "з нашої непохитної підтримки України".

Німеччина і Великобританія "дуже добре знають, чим ми зобов'язані українському народу, який бореться не лише за свій захист, але й за захист усіх народів Європи", наголосив він.

Читайте також: Дуда і Шимоніте у Києві: Україна боронить всю Європу