Дуда і Шимоніте у Києві: Україна боронить всю Європу

Президент Польщі і прем'єрка Литви в День незалежності України приїхали в Київ і взяли участь в урочистих заходах. Інгріда Шимоніте і Анджей Дуда запевнили, що їхні країни надалі підтримуватимуть Україну.

У День незалежності України, суботу, 24 серпня, президент Польщі Анджей Дуда і прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте взяли участь в урочистостях на Софійській площі в Києві та запевнили, що їхні країни й надалі підтримуватимуть Україну, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Захищаючи свою землю і державність, ви захищаєте і нас усіх, мою батьківщину - Литву, Європу і весь демократичний світ. Дякую вам. Бажаю вам віри, стійкості і, звісно, перемоги", - наголосила Інгріда Шимоніте.

Вона висловила переконання в тому, що "день перемоги настане, і ми відсвяткуємо його в українському Криму та вільному гордому Маріуполі". Вона також переконана, що українці, зокрема й ті, які знайшли прихисток у Литві, "відбудують міста Луганськ і Донецьк".

Також Шимоніте вірить, "що ми разом станемо свідками вироків для всіх, хто скоював нелюдські воєнні злочини", а також для тих, "хто віддавав варварські накази".

"Робимо і далі робитимемо все, щоб наблизити перемогу. Перемогу світла над темрявою, перемогу добра над злом, перемогу вільних людей, яку святкуватимемо разом зі світлом, газом і без русні", - завершила свій виступ Шимоніте, який вона проголосила українською мовою.

Дуда: Без незалежності України складно уявити безпечну Польщу

Своєю чергою Дуда наголосив, що День незалежності України, "це в певному сенсі також День незалежності всієї центральної Європи".

"Адже без незалежності України складно уявити безпечну і незалежну Польщу, Литву чи інші країни нашого регіону. Ми це добре усвідомлюємо, і тому я ще більше радий, що ми сьогодні зібралися тут разом", - зазначив він.

Президент Польщі додав, що для нього велика честь бути знову в Києві та відсвяткувати День незалежності разом із героїчним українським народом. Він зазначив, що Польща стоїть поруч з Україною від самого початку російського вторгнення.

Київ пропонує Литві долучитися до купівлі української зброї

Прем'єр України Денис Шмигаль після зустрічі з Інгрідою Шимоніте подякував за Литві за підтримку і "різного виду допомогу". "Зокрема в енергетиці. Литовські виробники готові надавати допомогу у вигляді генераторів і сонячних панелей", - написав він у Telegram.

Шмигаль також запросив Литву долучитися до ініціативи із закупівлі українського озброєння і військової техніки в вітчизняних виробників. "Ми також зацікавлені у створенні в Україні спільних інноваційних виробничих потужностей, які працюватимуть для Збройних сил", - додав прем'єр.